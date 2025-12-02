Savona, al via il Career Day di Orientamenti con 60 aziende presenti e 394 posizioni lavorative aperte

Savona. È ufficialmente iniziato oggi, alla Fortezza del Priamar, il Career Day di Orientamenti 2025, l’edizione savonese del grande evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro promosso da Regione Liguria tramite ALFA, in collaborazione con Comune di Savona, Università di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona, con il supporto dei Centri per l’Impiego del territorio.

L’edizione di quest’anno segna un nuovo record: 60 aziende presenti provenienti dal territorio savonese e non solo, e 394 posizioni lavorative aperte in numerosi settori strategici del mercato del lavoro. Un incremento significativo rispetto al 2024, che ha reso necessaria — per la prima volta — una programmazione su tre giornate, dal 2 al 4 dicembre.

La fotografia delle esigenze delle imprese emerge dai profili ricercati dalle aziende presenti al Career Day: dai tecnici specializzati ai profili del turismo, dalla logistica alla ristorazione, dal settore energia ai servizi alla persona. Tra le opportunità pubblicate sulla piattaforma figurano, ad esempio: addetti cucina e sala, operatori meccanici e manutentori, installatori di impianti termoidraulici, impiegati amministrativi, autisti e magazzinieri, addetti alla reception e al front office, elettricisti, educatori, operatori socio-sanitari, oltre a numerose posizioni nel commercio e nella GDO. Un ventaglio ampio che conferma come il Career Day rappresenti un punto di incontro reale tra i bisogni delle imprese e le competenze richieste dal territorio.

La risposta del pubblico è stata immediata: superati i 500 iscritti alle tre giornate, con un afflusso costante di giovani e adulti fin dalle prime ore di apertura.

“Il Career Day è uno strumento concreto che mette in contatto diretto giovani e imprese – sottolinea l’assessore regionale alla Formazione Simona Ferro –. Le 60 aziende presenti e gli annunci pubblicati sul sito dell’evento dimostrano quanto questa iniziativa sia diventata un punto di riferimento per chi cerca lavoro e per le aziende alla ricerca di personale. La forte affluenza registrata già dal primo giorno conferma la validità di un format che favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

“Portare il Career Day a Savona è stata una scelta strategica che continua a dare ottimi risultati – aggiunge l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola –. L’evento cresce, si rafforza e risponde a un’esigenza reale del territorio: creare un incontro efficace tra domanda e offerta. Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo continuiamo a sostenere iniziative che generano impatto immediato per i cittadini e per le imprese”.

Il Career Day proseguirà fino a giovedì 4 dicembre. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni sono ancora aperte sul sito www. orientamenti.regione.liguria.it Sul portale è possibile consultare l’elenco aggiornato delle aziende presenti e delle posizioni disponibili, scegliendo la giornata di interesse. È comunque possibile registrarsi anche direttamente in loco, all’ingresso della Fortezza del Priamar, dalle 9.30 alle 17.