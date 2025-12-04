Savona, Agostino dice no e Rignanese sblocca il match: “Stiamo arrivando, vinto perché siamo gruppo”

Decisivi. Almeno tre parata provvidenziali per Giuseppe Agostino. Un assist per Schirru messo davanti alla porta e il goal del definitivo 2-0 firmati da Fabio Rignanese in poco più di dieci minuti di partita. Il Savona in 10 per un tempo vince un match complicato contro la Superba e ora la classifica è meno buia. Sono sei i punti di distacco dalla capolista ma ora con la squadra al completo – domenica torna Silvestri – e con un calendario sulla carta abbordabile c’è la possibilità di accorciare il gap.

Il portiere Agostino commenta così la gara: “Una partita difficile perché le condizioni meteo non erano delle migliori. Il vento nel primo tempo era qualcosa di incredibile. Nel secondo tempo la situazione è un po’ migliorata però era dura perché siamo rimasti in 10. Alla fine siamo usciti fuori, questo deve essere il Savona e secondo stiamo arrivando”.

“Non ci sono stati clamorosi errori difensivi – prosegue -. Abbiamo giocato in 10 dal 36′ del primo tempo. Per noi è una situazione un po’ difficile perché sappiamo tutti dove dovremmo trovarci in questo momento. Ma non ci siamo, io sono convinto che arriveremo“.

Tra infortuni e poco minutaggio, Rignanese ritrova il goal: “Speravo che il mister mi facesse entrare e di far bene. Mi mancava il goal da tempo perché sono stato infortunato e non sto giocando con continuità. Per un attaccante la continuità è importante per entrare in fiducia. Sono contento di aver dato una mano alla squadra. Dobbiamo continuare così allenandoci bene e seguendo ciò che ci dice il mister”.

Rignanese sottolinea la solidità del gruppo: “La squadra sta bene, siamo affiatati e siamo gruppo. Ci vogliamo tutti bene. Ci alleniamo forte, in partita ci sono momenti di difficoltà, come oggi, ma abbiamo sofferto insieme. Solo così si dimostra di essere veramente squadra. In dieci, soffrendo, siamo andati a vincere. Se non fossimo squadra, non avremmo vinto questa partita”

“Noi portiamo una maglia che va rispettata e onorata – gli fa eco Agostino -. La nostra squadra è molto forte ma le squadre che ci affrontano ci aspettano, è quindi difficile far del male come vorremmo fare. Il gruppo non ha nessun tipo di problema. Non scordiamoci che per due/tre mesi abbiamo avuto dodici infortunati. Quando dico che stiamo arrivando è per questo. Oggi è la dimostrazione che possiamo fare grandi cose”.