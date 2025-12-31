Il 2025 di Savona e provincia raccontato attraverso le notizie più lette su IVG

Savona. Un anno di storie, di volti, di emergenze e di solidarietà. Il 2025 che sta per concludersi è stato un anno intenso, raccontato minuto dopo minuto sulle pagine di IVG. In questo speciale ripercorriamo gli ultimi dodici mesi attraverso le notizie più lette dai nostri lettori, quei fatti che hanno generato più discussioni, commozione e partecipazione all’interno della nostra comunità.

L’inizio dell’anno tra ombre internazionali e drammi sociali

L’anno si è aperto con il fiato sospeso guardando il mare: a febbraio, lo squarcio nello scafo della petroliera Seajewel ha fatto scattare l’allerta antiterrorismo, portando sotto la Torretta l’eco delle tensioni geopolitiche legate al petrolio russo.

A febbraio, il grido d’aiuto di una famiglia sfrattata a Cairo Montenotte ha riacceso i riflettori sull’emergenza abitativa nel savonese. Un tema che purtroppo è tornato poi più volte nel corso dell’anno: a marzo con la vicenda di un pensionato di Tovo con la minima a rischio sfratto, a ottobre con quella di una anziana sfrattata a Borghetto, a novembre con la storia di una famiglia a Savona con tre bambini.

A marzo, l’attenzione si è spostata su una tragedia umana che già nel 2024 aveva scosso profondamente l’opinione pubblica: la storia di Paolo, il giovane rimasto tetraplegico dopo aver ricevuto un pugno per un monopattino. Una vicenda di violenza assurda che ha però innescato una grande macchina della solidarietà, culminata in estate con l’indiscrezione del concerto di Olly ad Albenga per sostenere le sue cure.

Aprile: tra ponti inventati, tragedie stradali e sogni sportivi

Il primo aprile ha visto protagonista il nostro consueto pesce d’aprile: il clamoroso progetto di un ponte tra Albenga e l’isola Gallinara, che ha scatenato (per qualche ora) la “finta” ira del Comune di Alassio e migliaia di condivisioni.

La realtà è tornata prepotente pochi giorni dopo con la cronaca: prima il sopralluogo per la frana sull’Aurelia a Finale Ligure, che ha complicato i piani turistici di Pasqua, e poi il tragico schianto mortale sulla SP 490, costato la vita a un uomo.

Ma aprile è stato anche il mese della passione sportiva per la città di Savona, con l’attesissimo match Savona vs Letimbro: un countdown vissuto con il fiato sospeso da migliaia di tifosi pronti a festeggiare il traguardo della Promozione.

Maggio: tragedia a Celle, polemiche sui bus, diritti e maltempo

Maggio è stato un mese drammatico sul fronte della cronaca stradale: la comunità di Celle è rimasta sotto shock per l’incidente alla Natta, dove hanno perso la vita Valerio Zunino e Giovanna Barreca.

Il mese di maggio è stato segnato anche dal dibattito sul trasporto pubblico. Ha fatto discutere il caso di una ragazza Down multata sul bus per un errore formale sul titolo di viaggio, episodio seguito da altre segnalazioni di multe “spietate” a persone anziane.

Nello stesso periodo, i farmacisti hanno espresso il loro disagio per il contributo di 2 euro per i ticket, sentendosi trasformati in “società di recupero crediti”.

Sul fronte del costume e dei diritti, Savona si è colorata con il Savona Pride 2025. Mentre il meteo ha iniziato a mostrare i primi segni di instabilità con forti grandinate in Valbormida.

L’estate: la rivoluzione del “Porta a Porta”, truffe e vip

L’estate 2025 sarà ricordata dai savonesi soprattutto per l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Un cambiamento radicale che ha generato infinite polemiche tra i cittadini per le modalità di conferimento, il decoro urbano e le criticità legate al ritiro dei rifiuti, diventando per mesi il tema più discusso nei bar e sui social.

Giugno ha visto inoltre la saga della “signora Angela”, protagonista della truffa della spesa, che ha colpito diverse panetterie savonesi millantando appartenenze a ordini professionali, nonostante alcuni commercianti siano riusciti a sventare il raggiro.

Per le cronache rosa, Celle Ligure è finita sotto i riflettori per la presenza del “Golden Bachelor” di Real Time.

Autunno e fine anno: tra fango, sport, impegno e tragedie

L’autunno ha portato con sé l’evento più drammatico dell’anno dal punto di vista ambientale. Il 22 settembre la Valbormida è stata messa in ginocchio da un’alluvione devastante. I Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 40 interventi per soccorrere persone intrappolate, mentre l’esondazione del Bormida e i crolli infrastrutturali (come il ponte a Ferrania) hanno isolato intere aree.

A ottobre, Savona si è unita alla mobilitazione nazionale con lo sciopero per Gaza, portando in piazza i temi della pace.

Sul fronte del lavoro, ha fatto discutere il caso dell’autista TPL ricollocato che si è ritrovato con uno stipendio di soli 400 euro.

Lo sport ha invece regalato a dicembre un momento di grande visibilità mediatica con la vittoria sul ring di Lorenzo Mattia Berlusconi, applaudito dal padre Pier Silvio.

Il finale d’anno è stato però segnato dal dolore. Dicembre è stato funestato dalla tragica scomparsa di Valentina Squillace, la ragazza di soli 22 anni investita in corso Tardy e Benech, una notizia che ha lasciata la città attonita.

Gli addii che hanno segnato il 2025

Infine, il 2025 è stato l’anno dell’ultimo saluto a personalità che hanno fatto la storia del nostro territorio. La comunità ha pianto Rino Canavese, ex presidente dell’Autorità Portuale, l’ex sindaco e parlamentare Franco Orsi, salutato in una Albisola sotto la pioggia, e la storica ristoratrice Pervinca Tiranini, simbolo della tradizione culinaria savonese.

Un anno complesso, fatto di emergenze ma anche di grandi gesti, che abbiamo cercato di raccontare in tutte le sue sfaccettature. Con la speranza che il 2026 porti più buone notizie e meno tragedie, vi auguriamo Buon Anno!