Investimento

Savona, 13enne investito da una moto in via Stalingrado: soccorsi mobilitati

È successo intorno alle 10: è stato trasportato all’ospedale San Paolo

Albenga Croce Bianca automedica

Savona. Incidente stradale, una manciata di minuti prima delle 10 di oggi (11 dicembre), a Savona. È successo in via Stalingrado. 

Coinvolto un 13enne che, stando a quanto riferito, sarebbe stato investito da una moto. 

In seguito all’impatto è stato sbalzato a terra, riportando ferite ed escoriazioni, per fortuna giudicate poi non gravi. 

Immediato è scattato l’allarme, con l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Savona e dell’automedica del 118

I militi, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasporto il giovane all’ospedale San Paolo in codice giallo. 

