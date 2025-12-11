Savona, 13enne investito da una moto in via Stalingrado: soccorsi mobilitati

Savona. Incidente stradale, una manciata di minuti prima delle 10 di oggi (11 dicembre), a Savona. È successo in via Stalingrado.
Coinvolto un 13enne che, stando a quanto riferito, sarebbe stato investito da una moto.
In seguito all’impatto è stato sbalzato a terra, riportando ferite ed escoriazioni, per fortuna giudicate poi non gravi.
Immediato è scattato l’allarme, con l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Savona e dell’automedica del 118.
I militi, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasporto il giovane all’ospedale San Paolo in codice giallo.
Più informazioni