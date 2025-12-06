Sanità, vaccinazione antinfluenzale: in Liguria superate le 290mila dosi

Liguria. Continua la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria: al 1° dicembre 2025 le dosi somministrate hanno raggiunto quota 290.000, a fronte delle 106.900 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Un risultato che conferma una buona adesione della popolazione e l’efficacia delle azioni messe in campo dal Sistema sanitario regionale che, quest’anno, ha previsto la vaccinazione gratuita per tutti.

La campagna non si ferma e prosegue anche nel week-end con due giornate di vaccinazioni ad accesso diretto nel piazzale dello Stadio Luigi Ferraris, grazie alla collaborazione tra Asl3 e la Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, con l’obiettivo di rendere la protezione antinfluenzale ancora più semplice e accessibile.

Gli appuntamenti in calendario:

• Domenica 7 dicembre – Sampdoria–Carrarese, dalle ore 17:00 alle 19:00

• Domenica 14 dicembre – Genoa–Inter, dalle ore 14:00 alle 17:00

“Il dato delle quasi 290.000 vaccinazioni già effettuate, quasi tre volte rispetto allo scorso anno, conferma che la scelta di rendere il vaccino gratuito per tutti i cittadini è stata efficace e ha incentivato la prevenzione – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò-. Vogliamo continuare a favorire l’accesso, portando la vaccinazione nei luoghi più frequentati, come lo Stadio Ferraris, perché proteggersi dall’influenza significa ridurre le complicanze e alleggerire la pressione sui servizi sanitari nei mesi più delicati. Invito tutti, soprattutto le persone più fragili, ad aderire: è un gesto semplice che tutela la propria salute e quella di chi gli sta vicino”.

Si raccomanda a tutti i cittadini, in particolare anziani, fragili, persone con patologie croniche e operatori dei servizi essenziali, di approfittare di queste opportunità per proteggersi dall’influenza stagionale.

La vaccinazione è gratuita per tutti.