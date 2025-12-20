Sanità territoriale più forte, Foscolo (Lega): convenzioni con Regioni limitrofe per garantire servizi ai cittadini dei Comuni liguri confinanti

Savona. Sanità, interviene il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo: “Regione Liguria rafforza la medicina territoriale e la rete dei servizi sanitari di prossimità, anche nell’ottica di arginare talune criticità nei Comuni del nostro entroterra”.

“Nei Paesi liguri di confine molto spesso risultano di più facile accesso i servizi di farmacia o di medici di Medicina generale delle regioni limitrofe o, viceversa, i Comuni extraliguri confinanti trovano più tempestivo rivolgersi agli stessi servizi offerti in Liguria”, prosegue il consigliere regionale.

“In tal senso, risultano quindi strategiche apposite convenzioni che possano migliorare la qualità, l’adeguatezza e l’efficacia dei servizi sanitari e sociosanitari per quei cittadini – prosegue il consigliere regionale – Anche come consigliere comunale di Massimino, il Comune più piccolo della Provincia di Savona e confinante col Piemonte, sono soddisfatta che l’Assemblea legislativa della Liguria abbia approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta Bucci a farsi parte attiva per predisporre tali convenzioni con le Regioni limitrofe affinché vengano agevolati i cittadini e garantiti, nel modo più efficace ed efficiente, i servizi sanitari e sociosanitari per gli abitanti dei Comuni liguri confinanti con altre Regioni”, conclude Foscolo.