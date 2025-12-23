  • News24
Ordine del giorno

Sanità e Bilancio, Foscolo (Lega): “Sostegno alla telemedicina in Liguria”

La capogrupo in Regione: "Uno strumento per rendere il diritto alla salute più equo e accessibile"

computer ospedale medico

Liguria. “La telemedicina e i servizi digitali territoriali sono modalità di erogazione dei servizi sanitari e il loro sviluppo in Liguria è importante per l’intero territorio ligure. Si tratta, infatti, di un sistema strutturato che garantisce la stessa qualità delle cure tradizionali, superando le barriere geografiche e temporali”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“Uno strumento per rendere il diritto alla salute più equo e accessibile, che consente un’offerta adeguata alle necessità rilevate o espresse da tutti i cittadini. In Liguria i servizi che possono essere erogati attraverso le infrastrutture regionali sono la televisita, il teleconsulto, la teleassistenza e il telemonitoraggio”.

“Sono pertanto soddisfatta che l’Assemblea legislativa della Liguria abbia approvato l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta Bucci a predisporre una mappatura delle esperienze di telemedicina attualmente in essere sull’intero territorio e a programmare di conseguenza le più idonee iniziative per la sua implementazione”.

