Sanità, Asl 2 savonese prima in Italia per bassa incidenza di codici bianchi e verdi al pronto soccorso

Savona. La Asl 2 savonese è la migliore in Italia per bassa incidenza di codici bianchi e verdi nei pronto soccorso nei giorni feriali (solo lo 0,2% del totale), e la seconda in Italia di notte e nei giorni festivi (0,125%, fa meglio solo l’Asl Chiavarese con 0,12%). E’ quanto emerge dal report annuale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), elaborato nell’ambito della nuova edizione del Programma nazionale esiti (Pne) 2025, uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo basata sui dati relativi al 2024.

I dati della Asl 2 savonese e di quella chiavarese sono, peraltro, drasticamente migliori di quelli di qualunque altra azienda sanitaria italiana: nei giorni feriali, infatti, dopo di loro la migliore è Catanzaro con l’1,34% di codici bianchi e verdi sul totale degli accessi, mentre nei festivi a completare il podio è invece Prato con l’1,05%.

A far da contraltare, il fatto che gli ospedali savonesi non compaiono tra i migliori (ma nemmeno tra i peggiori) in nessuna classifica legata ai tanti parametri valutati dal report. L’unica citazione riguarda l’ospedale San Paolo di Savona, elencato tra le strutture che sono migliorate nel 2024 (rispetto all’anno precedente) a livello di singoli indicatori.

A livello ligure, sono ben 4 gli ospedali genovesi elencati, a vario titolo, tra quelli che erogano prestazioni sanitarie tra le migliori d’Italia. Gli ospedali Galliera e Villa Scassi si classificano tra le prime venticinque strutture a livello nazionale con le migliori prestazioni erogate in ambito cardiocircolatorio; il San Martino è al nono posto a livello nazionale per le prestazioni di livello molto alto nell’ambito del sistema nervoso e al sesto posto per quanto riguarda la chirurgia oncologica; l’istituto pediatrico Gaslini, infine, è tra le strutture con livello molto alto per quanto riguarda la gravidanza e il parto.

Il report di Agenas

A dieci anni dall’entrata in vigore del DM 70/2015, si tenta un bilancio di come il sistema sia stato capace di evolvere, anche grazie a una norma che ha avuto il merito di introdurre a livello nazionale standard quantitativi per la riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera nel segno della qualità e della sicurezza delle cure.

Complessivamente, emerge il quadro di un sistema sanitario in grado di migliorare quando siano fissati riferimenti normativi precisi e i dispositivi di valutazione permettano di monitorare i progressi fatti, indirizzando il cambiamento verso obiettivi condivisi e misurabili.

La qualità dell’assistenza migliora, ma il sistema rimane segnato da forti diseguaglianze territoriali, e da un divario Nord-Sud (ad esempio, sui volumi per la chirurgia oncologica complessa di pancreas e retto, sulla tempestività di accesso a procedure salvavita e sull’appropriatezza clinica in area materno-infantile).

In tale contesto, il PNE si offre quale strumento strategico per la governance sanitaria ai diversi livelli del sistema: sostenendo il Nuovo Sistema di Garanzia e la programmazione a livello nazionale; divenendo un riferimento a livello regionale per la definizione degli obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie; infine fornendo dati, a livello locale, per il governo clinico e lo sviluppo di cruscotti gestionali, in un’ottica di Audit & Feedback.

Attualmente il PNE ha visto crescere a 218 il numero degli indicatori, di cui 189 relativi all’assistenza ospedaliera (67 di esito/processo, 101 di volume e 21 di ospedalizzazione) e 29 relativi all’assistenza territoriale, quest’ultima valutata indirettamente in termini di ospedalizzazione evitabile (14 indicatori), esiti a lungo termine (11) e accessi impropri in PS (4).

Nell’edizione PNE 2025 sono state complessivamente valutate 1.117 strutture di ricovero per acuti (pubbliche e private), utilizzando i dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), linkati con l’Anagrafe Tributaria (per la verifica dello stato in vita dei pazienti) e con il flusso dell’Emergenza-Urgenza (EMUR) per la parte relativa al Pronto Soccorso.

1. Frammentazione della casistica

La concentrazione dei casi complessi in centri ad alto volume è migliorata in molti ambiti, ma persistono criticità.

Area cardiovascolare

– Infarto miocardico acuto: ricoveri in calo (-21%), ma elevata concentrazione della casistica (circa il 90% in strutture ad alto volume). Valori analoghi registrati anche per l’angioplastica coronarica (PTCA).

– Bypass aortocoronarico: forte frammentazione della casistica, con pochi centri al di sopra della soglia dei 200 interventi/anno, scesi da 23 nel 2015 a 15 nel 2024. Il valore corrispondente di casistica in tali strutture si è ridotto dal 41% al 29%.

Chirurgia oncologica

– TM della mammella in forte miglioramento: la casistica trattata in strutture ad alto volume è passata dal 72% nel 2015 al 90% nel 2024.

– Miglioramenti significativi nella concentrazione degli interventi in strutture ad alto volume anche per TM del colon (dal 69% al 73%), prostata (dal 63% all’82%) e polmone (dal 69% all’83%).

– Quadro in miglioramento per le resezioni pancreatiche (dal 38% al 54%), ma con livelli critici nelle regioni del Sud e nelle Isole, in cui si concentra in strutture ad alto volume solo il 28% della casistica trattata.

– Risultati ancora più critici per gli interventi isolati sul retto, con quadro in peggioramento rispetto al 2025 (dal 30% al 22%) e una situazione geografica uniformemente livellata verso standard peggiori di assistenza.

Altre aree chirurgiche

– Interventi per frattura del collo del femore: volumi in lieve crescita ed elevata concentrazione (96% in centri sopra soglia).

– Chirurgia a bassa complessità (colecistectomia laparoscopica), in ulteriore miglioramento (dal 79% all’84%).

2. Tempestività dei trattamenti

– PTCA per STEMI entro 90 minuti: valore mediano nazionale sale al 63% (era 57% nel 2020), ma con spiccata variabilità territoriale e valori tendenzialmente peggiori al Sud.

– Interventi per frattura del collo del femore in pazienti ultra65enni entro 48 ore: miglioramento dal 52% nel 2020 al 60% nel 2024, ma ancora molte regioni con valori mediani sotto lo standard soprattutto al Sud.

3. Appropriatezza clinica

– Tagli cesarei primari in lieve calo (dal 25% nel 2015 al 22% nel 2024), ma con forti differenze Nord-Sud: Nord più vicino agli standard OMS (15%), Sud con valori mediani spesso al di sopra del 25%. Minore ricorso al TC nelle strutture pubbliche e in quelle ad alto volume.

– Episiotomie dimezzate: da 24% al 9%.

– Parti vaginali dopo taglio cesareo (VBAC) in aumento dall’8% al 12%, ma con livelli ancora molto bassi al Sud.

4. Appropriatezza organizzativa

Colecistectomia laparoscopica:

– proporzione di ricoveri in day-surgery in forte crescita: dal 22% al 39%.

– degenza post-operatoria <3 giorni: miglioramento costante, con mediana nazionale all’87% (era al 74% nel 2015) e variabilità molto contenuta tra le strutture.

5. Esiti

– Bypass aortocoronarico isolato: valore mediano della mortalità a 30 giorni scende all’1,5%, ben al di sotto della soglia del 4%.

– Interventi su valvole cardiache: valore mediano della mortalità a 30 giorni scende al 2%, ma con criticità in Calabria, Campania e Puglia.