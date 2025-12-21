  • News24
Lettera al direttore
Lettere

San Paolo, paziente novantunenne: “Ringrazio tutto il pronto soccorso. Mi hanno sempre trattata con cura e professionalità”

Rosetta Cavallero: "Settimana scorsa sono stata ricoverata 7h ma sono stata trattata con amorevolezza"

ospedale san paolo savona

Savona. “Voglio ringraziare tutto il personale del pronto soccorso di Savona: dai medici agli infermieri passando anche per gli operatori socio sanitari.

Un ringraziamento in particolare alla dottoressa Grazia Guiddo e a tutti i medici che si sono presi cura di me con gentilezza e professionalità. Settimana scorsa sono stata in pronto soccorso a Savona per 7h e sono stata trattata benissimo.

Ho 91 anni per cui mi capita spesso di recarmi al pronto soccorso per i miei acciacchi e ogni volta vengo trattata con cura e professionalità. Grazie a tutti di cuore

Rosetta Cavallero

