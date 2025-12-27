San Paolo, a Natale record di accessi al pronto soccorso: 425 in tre giorni

Savona. Non c’è tregua (neanche durante le vacanze natalizie) per il pronto soccorso di Savona che si conferma secondo, solo dopo il San Martino, per numero di accessi in tutta la Regione.

La dottoressa Grazia Guiddo, che da fine novembre è ufficialmente direttore del pronto soccorso, ce lo aveva preannunciato che sarebbero stati giorni “complicati” per il San Paolo, complice le varie festività che si sono sommate ai giorni del fine settimana, creando così un ponte lungo nemico di queste situazioni.

Quattro giorni di festa (tradotto assenza dei medici di medicina generale) e l’inizio del picco dell’influenza hanno reso il pronto soccorso del San Paolo un luogo affollato, specialmente nel giorno di Natale.

Dal 24 dicembre al 26 il pronto soccorso ha registrato 425 accessi (con una media di 140 al giorno), dato analogo rispetto al 2024 quando gli accessi erano stati 406.

Di questi 425 accessi, 321 (76%) hanno fatto accesso al pronto soccorso generico, con un aumento dell’8% (circa 50 pazienti) in più rispetto allo scorso anno.

Ciò che va sottolineato però è che rispetto al 2024 c’è stato un incremento dei codici arancioni e rossi, e anche un aumento degli anziani che si sono recati al pronto soccorso.

In tre giorni sono stati 73 i pazienti tra gli 80 e i 90 anni e 23 tra i 90 e i 99 anni.

“Ci aspettiamo numeri importanti anche per i ponti dei primi giorni del 2026 – afferma la dottoressa Guiddo – dal 1 al 6 gennaio sicuramente il pronto soccorso lavorerà tanto, ma noi siamo pronti”.