San Filippo Neri, ecco il nuovo allenatore: ufficiale Fabio Curto

È ufficiale, la San Filippo Neri ha trovato il sostituto di Torregrossa e Rotiroti. A prendere le redini della panchina giallorossa sarà Fabio Curto, già nello staff come preparatore dei portieri e già in panchina con Commissione Tecnica in qualità di accompagnatore. Il dirigente Capezio aveva spiegato che la società si era già mossa per trovare una nuova guida tecnica, optando per continuare con una figura già presente nel club.

Ecco il comunicato:

“La San Filippo Neri annuncia la conferma di Fabio Curto come nuovo allenatore della prima squadra. ​Il mister subentra in questo momento cruciale di metà stagione con un solo obiettivo: guidare la squadra verso la rimonta! Un grande in bocca al lupo e benvenuto al Mister e al suo staff”