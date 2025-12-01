San Filippo Neri, Capezio: “Andiamo avanti fino a quando lo dirà la società, questione mister sollevata dalla squadra”

Albenga. Non è il momento migliore della storia della San Filippo Neri. Era difficile immaginare che, a stretto giro di boa, la squadra più longeva di Albenga si potesse trovare ancora a 0 punti in campionato. Un inizio shock condito dalle dimissioni dei due tecnici Torregrossa e Rotiroti, che hanno reso ancora più incerto il futuro del club giallorosso.

La squadra ha comunque risposto con una prova d’orgoglio, mettendo in seria difficoltà l’Albingaunia. Rizzo neutralizza Ciravegna dal dischetto (secondo penalty parato di fila), la squadra prova a più riprese a segnare la rete del vantaggio senza successo. Nonostante l’ottima partita giocata però, i problemi in casa San Filippo ora sono altri. Senza un allenatore (in panchina Curto accompagnatore con Commissione Tecnica), ai microfoni a parlare è il dirigente Antonio Capezio, che fa luce sulla situazione attuale del club.

“I ragazzi giocano la partita da mercoledì mattina – spiega il dirigente -. È difficile gestire una squadra in questa situazione. Dieci partite e zero punti, è molto complicato. La società mi ha riferito che si è messa subito all’opera per cercare una guida tecnica. Ci tengo a ringraziare Curto che si è preso la responsabilità di condurre la squadra. Il lavoro di questi due giorni è ineccepibile, speriamo di aver dato un segnale con questa prestazione. Siamo convinti di questo, l’Albingaunia è più forte di noi, le statistiche parlano chiaro”.

L’anno scorso sfiorati i playoff, oggi la stessa squadra non lotta solo per la salvezza: “Non so con certezza cosa sia successo. Io, come le persone che sono dietro a questo progetto, non siamo da decenni nel mondo del calcio, facciamo ciò che ci dice il cuore. I ragazzi hanno avuto qualche problema. Sono razionale, basta guardare numeri e statistiche, anche se oggi non mi interessa perchè in campo ho visto dei leoni. Anche in settimana l’ho visto, anche coloro che oggi non hanno giocato per squalifica, tutti stanno dando l’anima”.

“Sono sicuro che finché la società non ci dirà di fermarci, noi ci saremo. Fino alla fine porteremo questa squadra avanti, cercando di avere risultati più positivi. Nonostante la sconfitta, per me oggi il risultato c’è stato. Questa situazione del mister è stata sollevata dai giocatori stessi. Sono convinto che la squadra si sia presa una responsabilità, dimostrando che si può fare qualcosa. Ringrazio tutta la società della San Filippo Neri, Marco, Maddalena e Giulia. Rimaniamo positivi, martedì si torna in campo come sempre, vicini ai ragazzi“.