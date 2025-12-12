S.F. Loano, novità di mercato: arrivano Agate, Parodi e Barroero

Loano. La San Francesco Loano ha comunicato delle novità in entrata. Oltre ai già noti Di Lorenzo e Halaj, i rossoblù hanno annunciato altri tre ingressi nella rosa di mister Brignoli.

Si unisce al gruppo Andrea Agate, centrocampista classe 2003 proveniente dall’Altarese. Con il tecnico rossoblù aveva condiviso l’annata a Ceriale.

In difesa approda Alfredo Parodi, classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del Pietra Ligure. Completa il pacchetto dei nuovi arrivi Edoardo Barroero, portiere classe 2007.