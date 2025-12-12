  • News24
S.F. Loano, novità di mercato: arrivano Agate, Parodi e Barroero

Il sodalizio rossoblù ha annunciato tre nuovi giocatori che si uniscono alla squadra di mister Brignoli

Loano. La San Francesco Loano ha comunicato delle novità in entrata. Oltre ai già noti Di Lorenzo e Halaj, i rossoblù hanno annunciato altri tre ingressi nella rosa di mister Brignoli.

Si unisce al gruppo Andrea Agate, centrocampista classe 2003 proveniente dall’Altarese. Con il tecnico rossoblù aveva condiviso l’annata a Ceriale.

In difesa approda Alfredo Parodi, classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del Pietra Ligure. Completa il pacchetto dei nuovi arrivi Edoardo Barroero, portiere classe 2007.

