S.F. Loano, Brignoli: “Rispetto per noi che ci mettiamo l’anima. Mercato? Sappiamo cosa manca, basta guardare i gol fatti”

Alassio. Contro la capolista Millesimo la San Francesco Loano ha disputato una buona partita, con il piglio giusto per provare a strappare punti preziosi. I rossoblù tuttavia non sono riusciti nell’intento e vengono battuti dalla rete dell’ex Edoardo Totaro.

“Spiace soprattutto per il primo tempo, per come è andata. Nel primo tempo potevamo essere sul 2-0, perché abbiamo avuto due o tre occasioni davanti al portiere, più un rigore che non so davvero come non sia stato fischiato. Sul gol annullato mi dicono che forse c’è stata una spinta, quello è da rivedere”. Parte così l’analisi di mister Davide Brignoli, che si unisce alle parole del dg Burastero: “Siamo una società sana che sta cercando di uscire da una crisi di risultati, e meritiamo rispetto su tutti i campi dove andiamo. Siamo corretti, ci mettiamo l’anima, i ragazzi mettono tutto l’impegno del mondo, ma meritiamo rispetto”.

Poi prosegue: “Penso che il rigore sia stato lo spartiacque della partita: una cosa così non si può non fischiare. Finire il primo tempo in vantaggio di uno o due gol avrebbe cambiato tutto; invece abbiamo subito noi il gol. Purtroppo gli errori ci stanno: come ha sbagliato Carastro sul gol prima, anche Scalvini ha sbagliato. Ci può stare: l’errore non è il problema. Nel secondo tempo siamo entrati un po’ più molli, però abbiamo comunque avuto spinta anche in dieci. Siamo riusciti a buttare dentro un paio di palloni, non grosse occasioni, ma siamo rimasti presenti. Questo mi dispiace per i ragazzi: mi dispiace tanto per loro, perché ci mettono l’anima. Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo vivi, che ci crediamo, che crediamo alla salvezza. Mi dispiace soprattutto per loro”.

Sul rigore negato Brignoli non si capacita del mancato fischio: “Anche i loro giocatori ridevano dietro all’arbitro per il fatto che non avesse fischiato. Questo nervosisce, nervosisce tutti gli uomini in campo. E l’espulsione, anche se è arrivata nel secondo tempo, è un po’ figlia della frustrazione di una direzione arbitrale che lascia a desiderare“.

I rossoblù dovranno affrontare la delicatissima sfida contro il Taggia di mercoledì senza Bonifazio: “Mi dispiace perché l’espulsione è stata un po’ azzardata: un calcio, sì, ma ormai i regolamenti sono particolari e gli arbitri li interpretano come vogliono, non si capisce. Mi dispiace non averlo mercoledì, ma qualcuno lo sostituirà. Adesso tutte le partite diventano importanti: il Taggia, poi domenica il Bogliasco… sono tutte sfide fondamentali”.

Sul mercato: “Ci aspettiamo qualche innesto. La società sa benissimo e lo so anch’io cosa manca. Penso che sia sotto gli occhi di tutti: basta guardare i gol fatti. Non bisogna andare molto lontano per capire cosa serve”. Focus sul reparto offensivo quindi: “Stiamo facendo la ricerca: vediamo chi vuole sposare la nostra causa, chi vuole tentare l’impresa di salvarsi. Noi lo aspettiamo. La società ha già avviato i contatti, quindi siamo fiduciosi sui nuovi innesti che arriveranno“.