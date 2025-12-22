Roccavignale sfida l’allerta meteo e dà il via da stasera alla 43esima edizione del Presepe vivente

Roccavignale. L’allerta gialla per neve non spaventa la macchina organizzativa del Presepe vivente di Roccavignale, che ha confermato l’inizio della 43esima edizione a partire da questa sera, 22 dicembre, fino al 24. Tante le novità che arricchiscono la grande kermesse fatta di tradizione e passione per le quali un paese intero è al lavoro da mesi, un appuntamento riconosciuto come “Autentico Evento Ligure 2025″ dalla Regione Liguria.

La Pro Loco si è riunita ieri e per ora ha deciso di andare avanti nonostante le previsioni meteo non proprio positive. “Stiamo monitorando la situazione, ma per ora la decisione è presa: noi ci saremo”.

Da stasera dunque, l’antico borgo di Strada tornerà a trasformarsi in una suggestiva Betlemme, pronta ad accogliere i visitatori in un’atmosfera unica di storia, fede e tradizione. Questa edizione, in particolare, è dedicata a Giambattista Olivieri, co-fondatore del Presepe e per tanti anni figurante nel ruolo-chiave del Profeta. Questa sera, la Pro Loco lo ricorderà consegnando un omaggio alla sua famiglia.

Il programma è il seguente: ore 19:30, apertura borgo con taverne, botteghe artigiane e antichi mestieri; ore 21:30, inizio Sacra Rappresentazione.

L’elenco delle attrazioni e spettacoli potrebbe subire variazioni, anche dell’ultimo momento, in considerazione delle condizioni meteo. Confermata la presenza delle botteghe artigiane, situate al coperto. Ci saranno anche asini, capre e la mucca, anch’essi sistemati al riparo dal maltempo.

Nelle taverne, tutte le sere dalle 19.30 farinata, tire, focaccia, fazzini, polenta, panini, ravioli, cotiche e pan fritto. Per riscaldarsi, non mancheranno la cioccolata calda, il vin brulé e le caldarroste, oltre a bevande e dolci.

Per rendere l’esperienza ancora più autentica, all’interno del borgo si utilizza una moneta speciale: i talenti. Gli euro non sono accettati nelle taverne, ma è possibile effettuare il cambio valuta presso il banco degli usurai, situato all’ingresso del Presepe.

L’esperienza visiva sarà arricchita tutte le sere dalla proiezione di un suggestivo filmato sulla parete della chiesetta, proprio all’inizio del percorso del presepe. A partire dalle 18:00, la parete di San Martino si illuminerà con il filmato del villaggio di Natale di Mario Cerruti, seguito da una serie di diapositive che presenteranno i personaggi chiave della rappresentazione.

Per raggiungere il Presepe, si può lasciare l’auto a Millesimo e utilizzare il collegamento con bus storico completamente gratuito e senza necessità di prenotazione, attivato grazie alla collaborazione tra la Pro Loco di Roccavignale e l’Associazione Storicbus. I visitatori potranno salire a bordo di veri e propri gioielli d’epoca, come il Monocar 1201/3 Menarini del 1976 e il Bredabus 2001 LL del 1990. I bus circoleranno in maniera continuativa dalle 19.30 alle 23.20 nelle tre serate del Presepe, collegando Millesimo (con fermate in Piazza della Libertà e in corrispondenza della Demont) a Roccavignale e ritorno. Un’esperienza che promette di far iniziare la magia del Presepe Vivente ancor prima dell’arrivo.

Aggiornamenti e informazioni sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/PresepediRoccavignale

Ecco l’elenco completo di personaggi e interpreti.

I ruoli centrali vedranno Giulia Piccardo nei panni della Madonna e Enrico Fracchia in quelli di San Giuseppe. Il ruolo più tenero, quello di Gesù Bambino, sarà interpretato a rotazione: nella serata del 22 dicembre saranno protagonisti Valentino Ghiso e Giulio Bertone; il 23 dicembre toccherà a Emily Cecconi, Ludovica Fracchia e Carlo Fracchia; infine, la sera della Vigilia, il 24 dicembre, il ruolo sarà affidato a Melissa Bianchin, Elena Nicole Jayamaha Mudalige Don e Giacomo Rolando.

A guidare il racconto, la voce di Loredana Fracchia come lettrice. Il “cielo” sarà popolato dall’Arcangelo, interpretato da Sabrina Bracco, e dall’Angelo del Sogno e Angelo Dei Pastori, entrambi affidati a Greta Bracco. Tra le figure profetiche, il Profeta sarà Giorgio Zinola, affiancato da Francesca Piana nel ruolo di Elisabetta.

Non mancheranno i Re Magi: Gaspare avrà il volto di Mirco Fracchia, Baldassarre sarà interpretato da Andrea Mantega e Melchiorre da Quinto Trappolini. La tradizione popolare sarà rappresentata da Gelindo, interpretato da Gianni Fracchia, e da sua moglie Alinda, a cui darà vita Letizia Chiarlone.

La corte di Erode vedrà Mario Bracco nel ruolo del re e Alessandra Arnello in quello di Erodiade. Il Centurione sarà Massimo Bagnasco, mentre la Popolana sarà Maria Sara Muru. Le Ancelle di Erodiade saranno Giulia Bergero, Chiara Bergero, Althea Diana e Sveva Bazzicalupo. Le Dame del Censimento saranno Manuela Benzi, Edda Giacosa e Romina Franco.

Infine, le Usuraie saranno Giuliana Bracco, Maria Nolasco, Marcella Rossotti, Savina Ferraro e Silvana Mattauda, e la Sacerdotessa sarà Daria Fracchia. Le usuraie, all’ingresso del borgo di Strada, cambieranno gli euro dei visitatori in talenti, unica moneta accettata in occasione di questo particolare evento.

ore 19.30: apertura borgo e taverne; inizio spettacoli

ore 21.30: inizio Sacra Rappresentazione