Roccavignale, annullata la rappresentazione di questa sera del Presepe vivente

Roccavignale. Ha preso il via ieri, 22 dicembre, nonostante le avverse condizioni meteo, il Presepe vivente di Roccavignale che, però, non andrà in scena questa sera a causa di alcuni danni che dovranno essere ripristinati.

La forte pioggia caduta nelle ultime ore ha infatti allagato parte delle postazioni installate per la kermesse natalizia. La macchina organizzatrice dell’evento, giunto alla sua 43esima edizione, comunica con dispiacere la necessità di annullare la rappresentazione odierna nella speranza di ricrearla nella notte della Vigilia.

“In considerazione della situazione meteorologica attuale, per la serata di oggi è stato sospeso sia il Presepe Vivente che – di conseguenza – il servizio di bus di collegamento – spiegano dalla Pro Loco – La Pro Loco di Roccavignale è costantemente impegnata nel monitoraggio delle condizioni meteorologiche, nella speranza che il tempo possa consentire la realizzazione della manifestazione nella giornata di domani”.

“Nella giornata di ieri, primo giorno dell’evento, l’inizio della nevicata ha reso necessario un ridimensionamento del programma: il tradizionale corteo non si è potuto svolgere, mentre sono state comunque allestite e presentate al pubblico le scene statiche del presepe. Come previsto, è stato inoltre consegnato il quadro alla famiglia di Giambattista Olivieri, al quale è dedicata questa 43esima edizione, momento particolarmente sentito e rispettato nonostante le difficoltà legate al meteo. Gli organizzatori e i volontari attendono ora l’evoluzione delle previsioni meteo: la mattinata di domani sarà decisiva per fornire comunicazioni ufficiali e definitive sullo svolgimento della manifestazione nella sera della Vigilia di Natale”.

Da mesi la Pro loco è al lavoro per trasformare il piccolo paese in una Betlemme che accolga la nascita del Bambin Gesù, e i protagonisti sono davvero numerosi.

I ruoli centrali vedono Giulia Piccardo nei panni della Madonna e Enrico Fracchia in quelli di San Giuseppe. Per il ruolo più tenero, quello di Gesù Bambino, sono stati scelti Valentino Ghiso, Giulio Bertone, Emily Cecconi, Ludovica Fracchia, Carlo Fracchia, Melissa Bianchin, Elena Nicole Jayamaha Mudalige Don e Giacomo Rolando.

A guidare il racconto, la voce di Loredana Fracchia come lettrice. Il “cielo” è popolato dall’Arcangelo, interpretato da Sabrina Bracco, e dall’Angelo del Sogno e Angelo Dei Pastori, entrambi affidati a Greta Bracco. Tra le figure profetiche, il Profeta sarà Giorgio Zinola, affiancato da Francesca Piana nel ruolo di Elisabetta.

Non mancano i Re Magi: Gaspare ha il volto di Mirco Fracchia, Baldassarre è interpretato da Andrea Mantega e Melchiorre da Quinto Trappolini. La tradizione popolare è rappresentata da Gelindo, interpretato da Gianni Fracchia, e da sua moglie Alinda, a cui dà vita Letizia Chiarlone.

La corte di Erode vede Mario Bracco nel ruolo del re e Alessandra Arnello in quello di Erodiade. Il Centurione è Massimo Bagnasco, mentre la Popolana è Maria Sara Muru. Le Ancelle di Erodiade sono Giulia Bergero, Chiara Bergero, Althea Diana e Sveva Bazzicalupo. Le Dame del Censimento Manuela Benzi, Edda Giacosa e Romina Franco.

Infine, le Usuraie sono Giuliana Bracco, Maria Nolasco, Marcella Rossotti, Savina Ferraro e Silvana Mattauda, e la Sacerdotessa è Daria Fracchia. Le usuraie, all’ingresso del borgo di Strada, cambieranno gli euro dei visitatori in talenti, unica moneta accettata in occasione di questo particolare evento.