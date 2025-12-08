Roccavignale 2025, il programma completo del presepe vivente: autentico evento ligure

Roccavignale. Il Presepe Vivente di Roccavignale, giunto alla sua 43esima edizione, si conferma come uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi del periodo natalizio in Liguria. Riconosciuto come “Autentico Evento Ligure 2025” dalla Regione Liguria, l’evento trasforma l’antico borgo di Strada in una Betlemme rivisitata, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra storia, tradizione e spettacolo. Le serate in programma sono quelle del 22, 23 e 24 dicembre 2025. Ogni sera, l’atmosfera si accende con l’apertura del borgo e una serie di esibizioni che culminano nella Sacra Rappresentazione della Natività.

Il percorso all’interno del borgo prende il via alle 19:30 del 22, 23 e 24 dicembre con l’apertura del borgo, dando il via alla visita tra i mestieri e le scene di vita dell’epoca. Il cuore degli spettacoli inizia alle 20:20 con l’esibizione della Danzatrice del Ventre “Anbar” nel suggestivo Vicolo Ciocolatum. Poco dopo, alle 20:40, l’attenzione si sposta sulla Piazza della Natività per l’esibizione del gruppo storico “Il mondo nelle ali”, che propone una performance storica e rievocativa. A dare vita al borgo contribuiscono anche l’ADS Ordine del Gheppio e il Gruppo trottolai e artigiani Roccavignalesi, che si cimenteranno nella dimostrazione di antichi mestieri.

Solo nelle serate del 22 e 23 dicembre, il suono degli zampognari accompagnerà i visitatori, mentre la scuola di ballo Atmosfera danza di Gabriella Bracco offrirà momenti di spettacolo e coreografie. Saranno presenti anche Zosimo lo stregone, con il suo spettacolo in Piazza della Natività a partire dalle 21:00, e l’amata attrazione del dromedario Pippo, per la gioia di grandi e piccini. Il momento culminante di ogni serata è fissato per le 21:30, con l’inizio della sacra rappresentazione della Natività.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale, ci sarà una moneta particolare: i talenti. Gli euro non sono accettati nel borgo di Strada, ma possono essere cambiati al banco degli usurai, posto all’ingresso del borgo. Questo dettaglio contribuirà a creare un’esperienza di fiaba, portando i visitatori in un immaginario viaggio indietro nel tempo.

Per visitare il Presepe Vivente è possibile accedere al borgo senza utilizzare la propria auto grazie al servizio di collegamento gratuito tra Millesimo e Savona e la frazione Strada, messo a disposizione dalla Pro Loco di Roccavignale. Grazie alla collaborazione con l’associazione Storicbus infatti, verranno messi a disposizione automezzi storici, con fermate a Millesimo in Piazza della Libertà e in corrispondenza dello stabilimento Demont. Il servizio è attivo, senza bisogno di prenotazione, in tutte le serate di rappresentazione del Presepe, dalle 19:30 alle 23:30. Solo nella serata del 22 dicembre, è ancora disponibile qualche posto sulla corriera storica gratuita, sempre in collaborazione con l’associazione Storicbus, da piazza del Popolo a Savona, con partenza alle 19:30 e prenotazione obbligatoria all’indirizzo eventistoricbus@yahoo.com specificando nome e cognome di tutti i passeggeri.

Programma presepe vivente di Roccavignale

lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 dicembre 2025

19:30 Apertura borgo

20:20 Esibizione della Danzatrice del Ventre “Anbar” – Vicolo Ciocolatum

20:40 Esibizione del gruppo storico “Il mondo nelle ali” – Piazza della Natività

21:30 Inizio sacra rappresentazione della Natività

SOLO lunedì 22, martedì 23 dicembre 2025

19:30 Apertura borgo

20:20 Esibizione della Danzatrice del Ventre “Anbar” – Vicolo Ciocolatum

20:40 Esibizione del gruppo storico “Il mondo nelle ali” – Piazza della Natività

21:00 Esibizione di Zosimo lo stregone – Piazza della Natività

Momenti di spettacolo e coreografie a cura della scuola di ballo Atmosfera danza di Gabriella Bracco e presenza degli zampognari del dromedario Pippo.

21:30 Inizio sacra rappresentazione della Natività