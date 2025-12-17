  • News24
Rivieracqua, interventi tecnici a stazione di sollevamento dell’acquedotto: possibili interruzioni di fornitura in alcune aree di Andora

Giovedì 18 dicembre dalle 8.30 alle 16

rubinetto acqua

Andora. Giovedì 18 dicembre dalle 8.30 alle 16 Rivieracqua effettuerà alcuni interventi tecnici presso la stazione di sollevamento Pineta 2 ad Andora. In particolare, verranno installato dei misuratori di portata.

Per questo motivo, durante l’intervento le utenze di alcune aree potranno essere interessate da riduzioni della pressione idrica e temporanee interruzioni della fornitura.

I possibili problemi riguarderanno le seguenti vie: via del Lampin; strada della Pineta; strada della Cornice; via Donizetti; via Rossini; via Puccini; via Guinzoni; via Clavesana; via Sant’Ambrogio; via Porcella; via Caffaro.

Rivieracqua si scusa per gli eventuali disagi e assicura che il personale tecnico opererà per garantire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti o consultare gli aggiornamenti disponibili sui canali ufficiali.

