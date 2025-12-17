Rivieracqua, interventi tecnici a stazione di sollevamento dell’acquedotto: possibili interruzioni di fornitura in alcune aree di Andora

Andora. Giovedì 18 dicembre dalle 8.30 alle 16 Rivieracqua effettuerà alcuni interventi tecnici presso la stazione di sollevamento Pineta 2 ad Andora. In particolare, verranno installato dei misuratori di portata.
Per questo motivo, durante l’intervento le utenze di alcune aree potranno essere interessate da riduzioni della pressione idrica e temporanee interruzioni della fornitura.
I possibili problemi riguarderanno le seguenti vie: via del Lampin; strada della Pineta; strada della Cornice; via Donizetti; via Rossini; via Puccini; via Guinzoni; via Clavesana; via Sant’Ambrogio; via Porcella; via Caffaro.
Rivieracqua si scusa per gli eventuali disagi e assicura che il personale tecnico opererà per garantire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti o consultare gli aggiornamenti disponibili sui canali ufficiali.