“Ritruvammuse Insemme 2025”: ad Alassio gli auguri di Natale all’insegna della tradizione, dialetto e musica

L’associazione Vecchia Alassio, con il patrocinio del Comune, organizza “Ritruvammuse Insemme 2025”, la tradizionale serata degli auguri natalizi all’insegna del dialetto, della musica, della poesia e del buon umore.
L’appuntamento è per sabato 20 dicembre, alle ore 20.45, presso la ex chiesa Anglicana di Alassio, “luogo simbolico di incontro e cultura”.
La serata vedrà la partecipazione di: Le Romantos, accompagnate alla chitarra da Mauro Vero; la Giovane Orchestra della Riviera e gli allievi dell’Istituto M.M. Ollandini; la cantante Rachele Noli; la Compagnia teatrale-dialettale Alassina, con il brano “U spillu arubau” di Gianni Cruxe.
Nel corso della serata verranno consegnati i riconoscimenti da parte dell’associazione alassina a: Barbara Testa, Luca Soattin, Fra Remo, Gigi Binetti e alla squadra Liquid Old Boys Alassio.
Al termine, come da tradizione, gli auguri saranno accompagnati da un momento conviviale con “gallettu” e “pan de dènò”.
La serata sarà presentata da Flavio Lenardon.
(Ingresso libero. È disponibile un servizio navetta – prenotazioni: Maurizio 335 8339636)