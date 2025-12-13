  • News24
“Ritruvammuse Insemme 2025”: ad Alassio gli auguri di Natale all’insegna della tradizione, dialetto e musica

Sabato 20 dicembre, alle ore 20.45, presso la ex chiesa Anglicana

L’associazione Vecchia Alassio, con il patrocinio del Comune, organizza “Ritruvammuse Insemme 2025”, la tradizionale serata degli auguri natalizi all’insegna del dialetto, della musica, della poesia e del buon umore.

L’appuntamento è per sabato 20 dicembre, alle ore 20.45, presso la ex chiesa Anglicana di Alassio, “luogo simbolico di incontro e cultura”.

La serata vedrà la partecipazione di: Le Romantos, accompagnate alla chitarra da Mauro Vero; la Giovane Orchestra della Riviera e gli allievi dell’Istituto M.M. Ollandini; la cantante Rachele Noli; la Compagnia teatrale-dialettale Alassina, con il brano “U spillu arubau” di Gianni Cruxe.

Nel corso della serata verranno consegnati i riconoscimenti da parte dell’associazione alassina a: Barbara Testa, Luca Soattin, Fra Remo, Gigi Binetti e alla squadra Liquid Old Boys Alassio.

Al termine, come da tradizione, gli auguri saranno accompagnati da un momento conviviale con “gallettu” e “pan de dènò”.

La serata sarà presentata da Flavio Lenardon.

(Ingresso libero. È disponibile un servizio navetta – prenotazioni: Maurizio 335 8339636)

