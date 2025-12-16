Ritiro Bragno, i partenti trovano squadra: ecco le ufficialità

Mentre rimane critica la situazione del Bragno, i giocatori in fuga dalla Val Bormida stanno trovando le loro sistemazioni. L’esodo dalla squadra biancoverde ha portato alcune squadre a pescare dal calderone dei partenti per rinforzare le proprie rose.

È il caso della Rocchettese che ha ingaggiato El Mehdi El Bouchi. I rossoblù puntano sul centrocampista per imprimere una svolta, visto che sono penultimi dopo la sconfitta nell’ultima giornata contro il Plodio.

Non cambia categoria Osman Majid che dopo tre anni e mezzo a Bragno sceglie di tornare a Legino. Il difensore classe 1996 aveva già vestito la maglia verdeblù tra il 2017 e il 2021.

Nelle prossime ore si attendono delle nuove ufficialità visto il numero importante di espatri dal club che ancora attende di conoscere il suo futuro.