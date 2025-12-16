  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Espatri

Ritiro Bragno, i partenti trovano squadra: ecco le ufficialità

Majid al Legino e El Bouchi alla Rocchettese i primi annunci

Generico dicembre 2025

Mentre rimane critica la situazione del Bragno, i giocatori in fuga dalla Val Bormida stanno trovando le loro sistemazioni. L’esodo dalla squadra biancoverde ha portato alcune squadre a pescare dal calderone dei partenti per rinforzare le proprie rose.

È il caso della Rocchettese che ha ingaggiato El Mehdi El Bouchi. I rossoblù puntano sul centrocampista per imprimere una svolta, visto che sono penultimi dopo la sconfitta nell’ultima giornata contro il Plodio.

Non cambia categoria Osman Majid che dopo tre anni e mezzo a Bragno sceglie di tornare a Legino. Il difensore classe 1996 aveva già vestito la maglia verdeblù tra il 2017 e il 2021.

Nelle prossime ore si attendono delle nuove ufficialità visto il numero importante di espatri dal club che ancora attende di conoscere il suo futuro.

Più informazioni
leggi anche
Savona Vs Bragno
Chiarezza
Game over Bragno, come cambierebbe la classifica di Promozione
Generico dicembre 2025
Promozione
Ceriale, Mambrin: “Dispiace per il Bragno e mi auguro di rivederlo al ritorno, ma non si facciano schifezze con la classifica”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.