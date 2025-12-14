Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (14^ giornata)

Campomorone 2 – Voltrese 2, Carcarese 3 – Bogliasco 3 (la cronaca), Fezzanese 4 – Busalla 0, Genova Calcio 2 – Sporting Taggia 2, Golfoparadiso 1 – Millesimo 2 (la cronaca), Molassana 1 – Arenzano 1, Pietra Ligure 3 – S.F. Loano 2 (la cronaca), Rivasamba 2 – Athletic Club Albaro 1.

Classifica: Millesimo 30, Pietra Ligure e Rivasamba 27, Fezzanese 26, Campomorone e Busalla 25, Athletic Club 21, Genova Calcio 19, Molassana e Golfoparadiso 16, Voltrese 14, Carcarese Bogliasco e Arenzano 13, Sporting Taggia 8, S.F. Loano 7.

Promozione “A” (14^ giornata)

Ceriale 0 – Baia Alassio 0 (la cronaca), Finale 2 – Sestrese 2, Legino 4 – Pontelungo 2, New Bragno – Savona (non disputata per rinuncia del Bragno), Praese 7 – Sampierdarenese 3, Serra Riccò 0 – Albissole 2, Superba 3 – Little Club James 2, Ca de Rissi 1 – Masone 0.

Classifica: Praese 33, Albissole 32, Sestrese 29, Ca de Rissi 28, Legino 23, Savona e Baia Alassio 22, Pontelungo 18, Finale 17, Masone e Sampierdarenese 14, Ceriale 13, Superba 12, New Bragno 10, Little Club 9, Serra Riccò 6.

Prima Categoria “A” (12^ giornata)

Ospedaletti 1 – Cisano 1, Altarese 0 – Quiliano&Valleggia 2, Andora 3 – Cengio 1, Dego 0 – Ventimiglia 1 (la cronaca), Golfo Dianese 1 – Virtus Sanremese 4, Oneglia 3 – Borghetto 0, Albingaunia 4 – Bordighera 0, San Filippo Neri 2 – Camporosso 1.

Classifica: Virtus Sanremese 32, Ventimiglia 26, Golfo Dianese 24, Albingaunia 23, Dego 22, Cengio e Quiliano&Valleggia 21, Oneglia 20, Andora 18, Ospedaletti 14, Altarese 13, Cisano 10, Camporosso 9, Borghetto 7, San Filippo Neri 4, Bordighera 1.

Prima Categoria “B” (12^ giornata)

Olimpic 4 – Virtus Don Bosco 0, Rabona 2 – Old Boys 3, Bolzanetese 1 – Voltri 0, Multedo 2 – Rossiglionese 0, Audace Campomorone 1 – Veloce 3, Dinamo Apparizione 1 – Valsecca 1, Campese 3 – Speranza 0, Pegliese 1 – Sciarbo&Cogo 1.

Classifica: Olimpic 31, Campese e Multedo 27, Rabona e Voltri 22, Bolzanetese 20, Veloce e Rossiglionese 17, Speranza 15, Pegliese e Old Boys Rensen 13, Dinamo Apparizione 12, Valsecca e Virtus Don Bosco 9, Audace Campomorone 8, Sciarbo&Cogo 7.

Seconda Categoria “A” (11^ giornata)

Albingaunia 1 – Golfo Dianese 1, San Bartolomeo 0 – Camporosso 3, Borghetto 1 – Argentina Arma 5, Villanovese 1 – Riva Ligure 0, Polisportiva Sanremo 7 – Oneglia 0, Real Santo Stefano – Vallecrosia Academy (rinviata). Riposa: Carlin’s Boys.

Classifica: Argentina 30, Vallecrosia 24, Villanovese 19, Albingaunia 17, Polisportiva Sanremo 16, Golfo Dianese “b” 15, Carlin’s Boys 13, Riva Ligure 12, Borghetto e Camporosso 11, San Bartolomeo 9, Real Santo Stefano 5, Oneglia 1.

Seconda Categoria “B” (10^ giornata)

Bardineto 0 – Spotornese 1, Murialdo 2 – Sassello 3, Nolese 6 – Mallare 0, Plodio 4 – Rocchettese 3, Priamar Liguria 1 – Pallare 0, Giusvalla – Carcarese (in corso).

Classifica: Sassello 23, Nolese 22, Mallare 17, Spotornese 16, Priamar Liguria e Plodio 15, Bardineto 12, Pallare 11, Carcarese 9, Murialdo 7, Rocchettese 4, Giusvalla 11.