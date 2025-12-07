Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (13^ giornata)

Arenzano 1-0 Carcarese, Athletic Club 1-1 Campomorone, Bogliasco 3-2 S. F. Loano, Busalla 1-0 Genova Calcio, Millesimo 2-1 Fezzanese (la cronaca), Rivasamba 4-0 Molassana, Sporting Taggia 0-0 Golfo Paradiso, Voltrese 1-1 Pietra Ligure.

Classifica: Millesimo 27, Busalla 25, Pietra Ligure 24, Campomorone 24, Rivasamba 24, Fezzanese 23, Athletic Club 21, Genova Calcio 18, Golfo Paradiso 16, Molassana 15, Voltrese 13, Arenzano 12, Carcarese 12, Bogliasco 12, S.F. Loano 7, Sporting Taggia 7.

Promozione (13^ giornata)

Masone 0-1 Ceriale, Albissole 3-2 Pontelungo, Baia Alassio 2-0 Superba, Little Club James 0-1 Ca De Rissi, New Bragno 0-1 Praese, Sampierdarenese 1-0 Serra Riccò, Savona 2-2 Finale (la cronaca), Sestrese 5-0 Legino.

Classifica: Praese 30, Albissole 29, Sestrese 28, Ca de Rissi 25, Savona 22, Baia Alassio 21, Legino 20, Pontelungo 18, Finale 16, Masone 14, Sampierdarenese 14, Ceriale 12, New Bragno 10, Little Club James 9, Superba 9, Serra Riccò 6.

Prima Categoria “A” (11^ giornata)

Cengio 2-2 Virtus Sanremese, Bordighera 0-1 Dego, Borghetto 0-0 Andora, Albingaunia 3-1 Oneglia, Cisano 1-1 San Filippo Neri, Quiliano&Valleggia 2-0 Ospedaletti, Ventimiglia 1-1 Golfo Dianese, Camporosso – Altarese (alle 17:00).

Classifica: Virtus Sanremese 29, Golfo Dianese 24, Ventimiglia 23, Dego 22*, Cengio 21, Albingaunia 20*, Quiliano&Valleggia 18, Oneglia 17, Andora 15, Ospedaletti 13, Altarese 12*, Cisano 9, Camporosso 8, Borghetto 7, Bordighera 1*, San Filippo 1.

Prima Categoria “B” (8^ giornata)

Olimpic 2-4 Rabona, Old Boys Rensen 1-2 Audace Campomorone, Rossiglionese 2-0 Dinamo Apparizione, Valsecca 1-2 Campese, Speranza 2-3 Multedo, Veloce 1-2 Voltri 87, Sciarbo&Cogo 1-0 Bolzanetese, Virtus Don Bosco – Pegliese

Classifica: Olimpic 28, Campese e Multedo 24, Rabona e Voltri 22, Bolzanetese 17, Rossiglionese 17, Speranza 15, Veloce 14, Pegliese 11, Dinamo Apparizione 11, Old Boys Rensen 10, Valsecca, Audace Campomorone e Virtus Don Bosco 8, Sciarbo&Cogo 6.

Seconda Categoria “A” (10^ giornata)

Camporosso U21 3-3 Polisportiva Sanremo, Riva Ligure 2-0 Real Santo Stefano, Argentina Arma 3-0 Villanovese, Golfo Dianese B 4-1 Borghetto B, Carlin’s Boys 3-0 Albingaunia U21, Vallecrosia Academy 4-0 San Bartolomeo Cervo

Classifica: Argentina Arma 27, Vallecrosia Academy 24, Villanovese 16, Albingaunia U21 16, Golfo Dianese B 14, Carlin’s Boys 13, Polisportiva Sanremo 13, Riva Ligure 11, Borghetto B 11, Camporosso U21 8, San Bartolomeo Cervo 6, Real Santo Stefano 5, Oneglia U21 0.

Seconda Categoria “B” (9^ giornata)

Carcarese U21 4-4 Plodio, Mallare 5-0 Priamar Liguria, Nolese 3-0 Murialdo, Pallare 1-3 Bardineto, Sassello 3-0 Giusvalla, Spotornese 1-0 Rocchettese.

Classifica: Sassello 20, Nolese 19, Mallare 17, Spotornese 13, Priamar 13, Bardineto 12, Plodio 12, Pallare 11, Carcarese U21 9, Murialdo 7, Rocchettese 4, Giusvalla 1.