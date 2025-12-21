Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (15^ giornata)

Athletic Club 2 – Fezzanese 2, Arenzano 2 – Campomorone Sant’Olcese 0, Bogliasco 0 – Pietra Ligure 1, Busalla 0 – Molassana 0, Millesimo 4 – Rivasamba 0 (la cronaca), S.F. Loano 0 – Golfoparadiso 1 (la cronaca), Sporting Taggia 0 – Carcarese 3.

Classifica: Millesimo 33, Pietra Ligure 30, Rivasamba e Fezzanese 27, Busalla 26, Campomorone 25, Athletic Club 22, Genova Caclio e Golfo Paradiso 19, Voltrese e Molassana 17, Carcarese e Arenzano 16, Bogliasco 13, Sporting Taggia 8, S.F. Loano 7.

Promozione (15^ giornata)

Albissole 2 – Legino 0, Baia Alassio 0 – Praese 1, Little Club 3 – Serra Riccò 0, Pontelungo 2 – Ca de Rissi 0, Sampierdarenese 5 – Finale 3, Savona 2 – Ceriale 1 (la cronaca), Sestrese 2 – Superba 1. Riposa: Masone. Ritirato: New Bragno.

Classifica: Albissole 34, Praese 33, Sestrese 29, Savona e Ca de Rissi 25, Legino 22, Baia Alassio 19, Pontelungo 18, Sampierdarenese 17, Finale e Masone 14, Little Club e Superba 11, Ceriale 10, Serra Riccò 6, Bragno ritirato.

Prima Categoria “A” (13^ giornata)

Camporosso 4 – Oneglia 1, Bordighera 0 – San Filippo 4, Borghetto 1 – Dego 3, Cengio 0 – Golfo Dianese 2, Cisano 1 – Albingaunia 2 (la cronaca), Quiliano&Valleggia 0 – Andora 2, Ventimiglia 3 – Altarese 1, Virtus Sanremese 3 – Ospedaletti 3.

Classifica: Virtus Sanremese 33, Ventimiglia 29, Golfo Dianese 27, Albingaunia 26, Dego 25, Andora, Cengio e Quiliano&Valleggia 21, Oneglia 20, Altarese 16, Ospedaletti 15, Camporosso 12, Cisano 10, San Filippo Neri e Borghetto 7, Bordighera 1.

Prima Categoria “B” (13^ giornata)

Voltri 1 – Multedo 3, Rossiglionese 0 – Olimpic 0, Valsecca 1 – Rabona 2, Speranza 5 – Audace Campomorone 2, Veloce 1 – Bolzanetese 1, Sciarbo&Cogo 1 – Campese 4, Virtus Don Bosco 4 – Dinamo Apparizione 2.

Classifica: Olimpic 32, Campese e Multedo 30, Rabona 25, Voltri 22, Bolzanetese 21, Veloce, Speranza e Rossiglionese 18, Pegliese e Old Boys 14, Dinamo e Virtus Don Bosco 12, Valsecca 9, Audace Campomorone 8, Sciarbo&Cogo 7.

Seconda Categoria “A” (12^ giornata)

Oneglia 4 – San Bartolomeo 5, Riva Ligure 3 – Borghetto 3, Golfo Dianese 4 – Carlin’s Boys 1, Argentina Arma 4 – Albingaunia 1, Vallecrosia 0- Villanovese 2, Camporosso 3- Real Santo Stefano 0. Riposa: Polisportiva Sanremo.

Classifica: Argentina Arma 33, Vallecrosia 24, Villanovese 22, Golfo Dianese 18, Albingaunia 17, Polisportiva Sanremo 16, Camporosso 11, Riva Ligure e Carlin’s Boys 13, Borghetto e San Bartolomeo 12, Real Santo Stefano 5, Oneglia 1.

Seconda Categoria “B” (11^ giornata)

Carcarese 2 – Bardineto 5, Mallare 0 – Murialdo 1, Rocchettese 1 – Nolese 5, Sassello 3 – Priamar Liguria 3, Pallare 5- Giusvalla 0, Spotornese 1 – Plodio 0.

Classifica: Nolese 25, Sassello 24, Spotornese 19, Mallare 17, Priamar Liguria 16, Bardineto e Plodio 15, Pallare 13, Carcarese e Murialdo 10, Rocchettese 4, Giusvalla 1.