Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Si sono giocati stasera i recuperi del weekend del 15/16 novembre, dopo che molte partite erano state rinviate per allerta meteo. Di seguito trovate tutti i risultati, compresi quelli delle partite disputate nella data originaria. E ovviamente, anche le classifiche aggiornate.

Eccellenza (10^ giornata)

Domenica 16 novembre: Bogliasco 0-0 Millesimo, Campomorone 1-0 Rivasamba, Carcarese 1-2 Busalla, Genova Calcio 1-1 Athletic Club Albaro, Molassana 0-0 Fezzanese. Mercoledì 3 dicembre: Golfo Paradiso 2-1 Voltrese, Pietra Ligure 4-1 Arenzano, S.F. Loano 2-1 Sporting Taggia.

Classifica: Millesimo 24, Pietra Ligure 23, Campomorone 23, Fezzanese 23, Busalla 22, Rivasamba 21, Athletic Club 20, Genova Calcio 18, Molassana 15, Golfo Paradiso 15, Voltrese 12, Carcarese 12, Arenzano 9, Bogliasco 9, S.F. Loano 7, Sporting Taggia 6.

Promozione (10^ giornata)

Domenica 16 novembre: Ca De Rissi 2-1 Sestrese, Praese 6-2 Ceriale. Mercoledì 3 dicembre: Finale 1-0 New Bragno, Legino 2-1 Sampierdarenese, Pontelungo 0-1 Little Club James, Serra Riccò 0-1 Baia Alassio, Superba 0-2 Savona, Albissole 2-2 Masone.

Classifica: Praese 27, Albissole 26, Sestrese 25, Ca de Rissi 22, Savona 21, Legino 20, Pontelungo 18, Baia Alassio 18, Finale 15, Masone 14, Sampierdarenese 11, New Bragno 10, Little Club James 9, Superba 9, Ceriale 9, Serra Riccò 6.

Prima Categoria “A” (8^ giornata)

Giovedì 20 novembre: Oneglia 3-2 San Filippo Neri. Mercoledì 26 novembre: Andora 3-0 Camporosso. Mercoledì 3 dicembre: Altarese – Bordighera (sospesa), Cengio 2-1 Cisano, Golfo Dianese 2-1 Borghetto, Virtus Sanremese 3-2 Quiliano&Valleggia, Ospedaletti 1-5 Ventimiglia. Giovedì 4 dicembre: Dego – Albingaunia.

Classifica: Virtus Sanremese 28, Golfo Dianese 23, Ventimiglia 22, Cengio 20, Dego 19*, Albingaunia 17*, Oneglia 17, Quiliano&Valleggia 15, Andora 14, Ospedaletti 13, Altarese 12*, Cisano 8, Camporosso 8, Borghetto 6, Bordighera 1*, San Filippo 0.

Prima Categoria “B” (8^ giornata)

Domenica 16 novembre: Bolzanetese 3-1 Old Boys Rensen, Rabona 2-0 Dinamo Apparizione, Multedo 3-0 Sciarbo&Cogo, Voltri 87 1-0 Speranza, Audace Campomorone 0-0 Valsecca, Pegliese 1-2 Olimpic. Mercoledì 26 novembre: Campese 3-1 Virtus Don Bosco. Mercoledì 3 dicembre: Veloce 5-0 Rossiglionese.

Classifica: Olimpic 28, Campese e Multedo 21, Rabona e Voltri 19, Bolzanetese 17, Speranza 15, Veloce 14, Rossiglionese 14, Pegliese 11, Dinamo Apparizione 11, Old Boys Rensen 10, Valsecca e Virtus Don Bosco 8, Audace Campomorone 5, Sciarbo&Cogo 3.