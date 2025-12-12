Riforma sanità, interpellanza e ordine del giorno della minoranza in Provincia: “Rischio di marginalizzare il savonese”

Savona. “Abbiamo presentato un’interpellanza per chiedere conto al Presidente della Provincia del voto favorevole espresso la settimana scorsa al CAL sul DDL 85/2025 (riforma sanitaria regionale), in contrasto con le osservazioni critiche e le richieste di revisione arrivate da numerosi Comuni del territorio savonese”. Lo dichiarano i consiglieri provinciali di minoranza Marco Lima, Marisa Ghersi, Rodolfo Mirri, Massimo Niero.

“I motivi dei pareri negativi riguardano l’impianto stesso della riforma: l’accentramento in un’unica ATS regionale, con il rischio di marginalizzare il territorio Savonese, il Ponente e le aree interne; il ridimensionamento del ruolo di Comuni e della Conferenza dei Sindaci; l’assenza di un disegno credibile di sanità di prossimità e di integrazione socio-sanitaria; la mancanza di un quadro epidemiologico e di un’analisi dei bisogni, oltre a un piano di transizione e valutazione degli impatti, a fronte di tempi stretti e coinvolgimento solo formale degli enti locali e delle parti sociali”.

“Assieme all’interpellanza – proseguono – abbiamo depositato un Ordine del Giorno per chiedere alla Regione di congelare l’attuazione del DDL 85/2025 nella sua forma attuale e di aprire un confronto strutturato con Comuni e territori”.

“Infine, abbiamo presentato un Ordine del Giorno per avviare un confronto con i Dirigenti scolastici sul tema degli educatori: l’obiettivo è mettere le scuole nelle condizioni di attivare l’assistenza educativa dal primo giorno di scuola del prossimo anno scolastico 2026/2027, con procedure e risorse coerenti con i bisogni reali”, concludono.