Riforma sanità, caos in Consiglio regionale: i lavoratori chiedono un incontro, ma la seduta prosegue

Liguria. Caos totale in consiglio regionale, dove si vota la riforma della sanità varata dalla giunta Bucci. Una delegazione dei sindacati, dopo il presidio contro il provvedimento lanciato da Cgil, Cisl e Uil, è entrata in aula e ha chiesto a gran voce di sospendere la seduta per un’audizione coi capigruppo. Il presidente Stefano Balleari ha detto no più volte e ha deciso di andare avanti coi lavori. Così è scoppiata la bagarre. “Vergogna, vergogna”, i cori partiti dagli spalti, dove si sono viste bandiere della Cgil ma anche qualche simbolo della Uil.

I consiglieri dell’opposizione, fallito il tentativo di ottenere lo stop della seduta, sono usciti dall’aula per protesta e hanno raggiunto i lavoratori. Non sono mancati momenti di tensione tra il vicepresidente del Consiglio Roberto Arboscello e alcuni componenti della giunta con accuse incrociate di fascismo. Poi, nonostante le urla di protesta e i banchi della minoranza rimasti vuoti, è andata avanti la votazione degli emendamenti e dei singoli articoli.

Eppure poco prima si era registrato un momento che sembrava distensivo: tra bandiere e fumogeni, un po’ a sorpresa, era comparso anche il governatore Bucci che ha improvvisato un incontro coi segretari generali liguri Maurizio Calà, Luca Maestripieri e Riccardo Serri.

“Siamo stati scavalcati“, è l’accusa comune sollevata dai sindacati, che oggi chiedevano di sospendere l’iter consiliare della riforma. “Il confronto doveva avvenire ai tavoli, prima dell’approvazione della riforma e non successivamente“, sottolineano. Per la verità le riunioni in Regione ci sono state, ma sul testo di legge l’amministrazione regionale non ha lasciato margini di manovra.

“Quella che facciamo adesso è la riforma amministrativa che ci consente di unificare – ha risposto Bucci dopo aver parlato coi sindacalisti in presidio -. Avremo tutto il tempo per definire il contratto integrativo e il piano sociosanitario, dove si va a vedere chi fa cosa, come e quando in qualunque punto del territorio. Questo verrà fatto tra marzo e inizio aprile, quindi abbiamo quattro mesi per lavorare su tutte queste cose, su tutti i dettagli che dite voi”.

Sulla compressione dei tempi il governatore si è giustificato: “L’entrata in vigore il 1° gennaio è dovuta al fatto che, se noi avessimo scelto una data successiva nel 2026, saremmo stati obbligati a fare nove bilanci più due definitivi. In questo caso ne facciamo soltanto due, che è un vantaggio enorme dal punto di vista dei costi e dal punto di vista amministrativo, perché partendo con l’anno intero possiamo fare soltanto due bilanci“.

“Una riforma che poteva essere veramente un cambio di passo rischia di restare solamente un cambio di titolo – spiega Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria .- Non si può affrontare forzando norme, procedure, tempi. Bisognava partire proprio dal confronto con chi la sanità la fa vivere giorno dopo giorno, affrontando problemi enormi. Purtroppo è stata un’occasione persa, non c’è stato alcun confronto se non su qualche titolo generale generico. Penso davvero che occorra riavvolgere il nastro, ricominciare dall’inizio, fermare le macchine e ascoltare le persone che lavorano. Se l’idea è che accorpando tutto, aziende, ospedali, si possa spostare il personale da Ponente a Levante, viceversa per coprire i buchi, quest’idea non sta né in cielo né in terra perché non farebbe altro che aggravare ancora di più le condizioni dei dipendenti”.

“Riforma è una parola grossa, questa è una controriforma – prosegue Maurizio Calà, segretario generale della Cgil Liguria – Le riforme intervengono per sanare problemi che hanno le persone che usufruiscono di quel servizio. Qui parliamo di pazienti e operatori. Questa cosiddetta riforma non entra nel meccanismo della sanità, nel senso che non migliora la condizione di sanità sul territorio, anzi accorpa tutto su un’unica centrale a Genova e dall’altra parte non migliora la condizione degli operatori. Gli operatori hanno bisogno di nuovo personale, hanno bisogno di strutture diagnostiche, hanno bisogno di avere stipendi normali. Sono stati firmati contratti della sanità terribili, abbiamo il 6% d’aumento piuttosto che il 18% che gli toccava”.