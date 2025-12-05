Riforma sanità, Biasi (Lega): vogliamo ampliare platea su nomine direttori d’Area, dal Pd solite fake news”

Liguria. “Riforma della sanità ligure ed emendamento della Lega che amplia la platea dei soggetti che possono essere nominati direttori delle ASL. Quanto affermato in modo strumentale dal consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano non risponde al vero in quanto la nostra proposta non ‘restringe’ tale platea, né ‘compromette la trasparenza e la meritocrazia’ come erroneamente e strumentalmente sostenuto dall’esponente del Pd”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive), che ribatte alle accuse mosse dai Dem sulla futura governance sanitaria.

E ancora: “Anzi, è esattamente il contrario. Perché, per l’appunto, l’emendamento mira ad allargare la possibilità di nominare, fra i direttori d’Area, anche coloro che hanno ricoperto la presidenza di commissioni mediche ministeriali”.

“Siamo stufi delle solite fake news della sinistra. Ancora una volta, il Pd ha dimostrato di non avere argomenti e di fare soltanto sterili polemiche in modo del tutto strumentale” conclude.