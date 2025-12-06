Riforma sanità, Anci Liguria al Pd: “Ascoltati i Comuni, potenziato il ruolo dei sindaci”

Liguria. “Anci Liguria ha già svolto pienamente e con successo il proprio ruolo istituzionale in questa delicata fase. In rappresentanza dei Comuni liguri, Anci si è fatta parte attiva in un intenso e costruttivo confronto con la Regione Liguria, assicurando che le esigenze sociali e della sanità di prossimità e il ruolo strategico degli Amministratori locali fossero riconosciuti”. Così il presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini, e il direttore Pierluigi Vinai replicano alle dichiarazioni del segretario regionale del Partito Democratico, Davide Natale.

“Il risultato di questo impegno – proseguono – è tangibile: le istanze fondamentali emerse dall’ascolto dei territori sono state formalizzate in un maxi-emendamento di sostanza che, come Lei saprà, è stato recepito nel testo della riforma in discussione. Grazie a questo intervento, è stato significativamente potenziato il ruolo dei Comuni e dei Sindaci, riconosciuti come ‘titolari costituzionali della salute’ e chiamati a svolgere una funzione centrale e non marginale nella governance del nuovo assetto socio-sanitario regionale. Le modifiche ottenute mirano proprio a mitigare il rischio di accentramento amministrativo, garantendo un coordinamento più efficace tra territorio e ospedale e tutelando la continuità dei servizi locali”.

“Siamo convinti che l’attenzione debba ora spostarsi dalla fase critica a quella di vigilanza sull’implementazione. Continueremo a monitorare con rigore l’applicazione della riforma, garantendo che le promesse fatte ai territori con l’accoglimento delle nostre richieste non restino inattese”, concludono.