Rievocazioni storiche, aperto il bando nazionale per il 2026

Liguria. E’ disponibile, sulla piattaforma telematica, la modulistica per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità 2026 relativamente al Fondo nazionale per la rievocazione storica.

Possono presentare domanda: Enti locali, soggetti pubblici, Enti di rievocazione storica, vale a dire le Associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le Fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica. Le manifestazioni ammissibili a contributo devono essere svolte con continuità da almeno cinque anni.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 16.00 del 31 gennaio 2026, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’Organismo richiedente e, a pena di esclusione delle stesse, unicamente sui modelli predisposti e resi disponibili online sulla piattaforma telematica della Direzione generale Spettacolo.

Ricorda il consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Grazie al Fondo per la rievocazione storica vengono sostenuti progetti che, attraverso eventi, feste ed altre manifestazioni, valorizzano la memoria e il patrimonio culturale del territorio, con ricadute positive anche sullo sviluppo turistico ed economico locale. Per l’annualità 2025, a titolo di esempio, in provincia di Savona hanno partecipato al bando e ricevuto il contributo governativo il Comune di Loano per la rievocazione della Battaglia di Loano del 1797, l’Associazione Rievocatori Ingauni per il Palio storico di Albenga, la Pro Loco di Cairo Montenotte per Cairo Medievale, il Comune di Millesimo per la Fondazione del Borgo di Millesimo”.