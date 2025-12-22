Riconoscimento alle attività storiche di Alassio: il conferimento oggi nel Palazzo Comunale

Alassio. Si è svolta oggi, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale di Alassio, la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti ad alcune attività storiche cittadine che hanno superato i 50 anni di esercizio. Il vicesindaco Angelo Galtieri e l’assessore al Commercio Franca Giannotta hanno consegnato le targhe in argento dorato ai titolari di Ottica Ottobelli, Iebole Ambrogio, Pietro Briozzo Arredamenti e Agenzia Aurelia.

L’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Questa cerimonia, ormai divenuta un appuntamento tradizionale nel periodo che precede il Natale, intende rendere omaggio alle attività che hanno contribuito in modo significativo a scrivere la storia del tessuto commerciale della nostra città, sostenendone nel tempo la crescita economica e sociale. Ogni anno scegliamo alcune realtà tra quelle che hanno superato i cinquant’anni di attività: imprese che rappresentano vere e proprie eccellenze e che raccontano Alassio attraverso l’impegno, la passione e la visione degli imprenditori che le hanno create, diventando al tempo stesso un modello positivo per le nuove generazioni”.

“Queste attività storiche non sono soltanto luoghi di vendita, ma presìdi di relazione e fiducia in cui il la competenza, il rapporto umano e la conoscenza del territorio continuano a fare la differenza. La loro capacità di crescere e rinnovarsi nel tempo, soprattutto nell’attuale contesto economico segnato dalla crescente diffusione dell’e-commerce, dimostra quanto il commercio di prossimità resti un elemento fondamentale per la vitalità dei centri cittadini e per la qualità della vita stessa della collettività”.