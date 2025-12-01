“Ricicliamo il Natale”: a Millesimo gli alunni addobbano il paese e le vetrine con creazioni plastic free

Millesimo. Grande novità per il Natale 2025 a Millesimo. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Plastic Free e l’istituto comprensivo “Lele Luzzati”, lancia l’iniziativa “Ricicliamo il Natale”. Si tratta di composizioni natalizie realizzate da tutti gli alunni del plesso di Millesimo, a partire dalla scuola dell’infanzia fino ai ragazzi della secondaria, con materiale riciclato e riciclabile.

“Questo progetto sottolinea la volontà del Comune, tramite l’organizzazione Plastic Free, di trasmettere ai ragazzi l’importanza di rispettare e conservare al meglio l’ambiente che ci circonda. Oltre ad avere un valore educativo e didattico, l’idea assume anche una forte valenza sociale. Tutti i lavori saranno consegnati nel primo fine settimana di dicembre alle attività commerciali del paese per abbellire e decorare le vetrine”, commenta l’assessore Alessio La Placa.

Gli addobbi serviranno anche per addobbare il borgo in vista della festa prevista per domenica 14 dicembre, “Natale alle porte”, quando saranno numerose le iniziative per grandi e piccini.