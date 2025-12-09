Restauro di Porta Reale a Finalborgo, il 13 dicembre la presentazione della prima parte dei lavori

Finale Ligure. Sono in corso i lavori di restauro della Porta Reale di Finalborgo, dopo circa trent’anni dal precedente intervento. Le opere in corso riguardano l’intera struttura della Porta e non soltanto la facciata.

Sabato 13 dicembre alle 15 in piazza San Biagio a Finalborgo, si terrà la presentazione della prima fase dei lavori di restauro di Porta Reale.

L’incontro sarà “un momento importante per condividere con la cittadinanza il significato di questo intervento di recupero e valorizzazione di un bene simbolico per la comunità finalborghese e finalese tutta”. Durante la presentazione verranno illustrati i criteri con cui sono stati condotti i lavori, le tecniche utilizzate e le scoperte emerse sia attraverso l’analisi dei documenti storici, sia nel corso dell’intervento diretto sul monumento.

Saranno presenti: il sindaco Angelo Berlangieri; l’assessore ai lavori pubblici Paolo Folco; il responsabile del procedimento, il geometra Alberto Casanova; la progettista e direttrice dei lavori, architetto Gloria Bovio; l’ impresa esecutrice specializzata in restauro conservativo, CoArt Restauri – Maria Luisa Carlini.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza interessata a “conoscere da vicino un’importante testimonianza del patrimonio storico e architettonico di Finalborgo”.