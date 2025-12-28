Regione, Invernizzi (Fdi): “Riforma sanità e Bilancio con nuovi investimenti obiettivi fondamentali”

Liguria. “Il lavoro che come Fratelli d’Italia stiamo portando avanti in Regione Liguria è la traduzione coerente degli ideali e dell’azione riformatrice del nostro Governo nazionale. Non ci limitiamo a enunciare principi: li trasformiamo ogni giorno in azione amministrativa concreta sul territorio”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria, Rocco Invernizzi, che ha tracciato il bilancio di un anno di amministrazione regionale.

“Siamo un gruppo eterogeneo per competenze, ma straordinariamente compatto negli obiettivi. Come Capogruppo, rivendico con orgoglio il valore di una squadra che mette serietà e senso delle istituzioni al servizio dei liguri. Penso all’esperienza di Stefano Balleari, Presidente del Consiglio regionale, della vice capogruppo Lilli Lauro e dei colleghi Veronica Russo e Gianmarco Medusei: un bagaglio di competenze fondamentale per la nostra attività legislativa” aggiunge.

“Questa forza si riflette nell’azione dei nostri assessori: Simona Ferro, punto di riferimento per concretezza e gestione di deleghe complesse; Luca Lombardi, impegnato su asset strategici come turismo e ciclo delle acque; e Massimo Nicolò, che guida con visione il comparto della Sanità, centrale per la qualità della vita di tutti noi”.

“In poco più di un anno, i numeri testimoniano la nostra operosità: 9 proposte di legge, 14 ordini del giorno, 32 interrogazioni e 2 mozioni. Risultati possibili grazie a un asse costante con Roma, garantito dal nostro coordinatore regionale, l’On. Matteo Rosso, e dai nostri parlamentari, il Sen. Gianni Berrino e l’On. Maria Grazia Frijia”.

E Invernizzi prosegue: “Oggi affrontiamo sfide decisive: la riforma della sanità, per una medicina più vicina ai cittadini e ai più fragili, e l’approvazione di un Bilancio solido che riduce la pressione fiscale su famiglie e imprese. A questo si aggiunge lo storico passo verso l’Autonomia Differenziata, uno strumento di efficienza e responsabilità che renderà la Liguria più veloce e moderna”.

“Come ama dire il nostro presidente Giorgia Meloni: ‘Non governiamo per il consenso di oggi, ma per il futuro di questa Nazione’. Noi decliniamo questo impegno per il futuro della nostra Regione. Fratelli d’Italia continuerà a essere protagonista, con coraggio e determinazione, anche nelle prossime scelte amministrative e nel rimpasto di Giunta, garantendo sempre quella competenza che i cittadini ci chiedono per restituire alla Liguria la forza e l’orgoglio che merita” conclude il capogrupo Fdi.