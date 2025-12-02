Regione, approvata la proposta di Casella (AVS) per preservativi a prezzo calmierato nelle scuole superiori

Liguria. Il consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità la proposta del consigliere regionale Jan Casella (AVS) per installare distributori di profilattici a prezzo calmierato nelle scuole superiori della Liguria, accompagnati dalla diffusione di materiale informativo sulle malattie sessualmente trasmissibili.

Il documento impegna la giunta a valutare, insieme alle istituzioni scolastiche e alle aziende sanitarie locali azioni, per favorire l’installazione, all’interno delle scuole secondarie di secondo grado della Liguria, di distributori di preservativi a prezzo calmierato o comunque accessibili a tutti gli studenti, accompagnati da materiale informativo adeguato sulla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e sul corretto utilizzo del profilattico.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha espresso parere favorevole sul documento, che è stato riformulato rispetto alla stesura iniziale. Lilli Lauro (FdI) ha manifestato parere positivo sul documento.

“Le malattie sessualmente trasmissibili sono in aumento in Europa e in Italia, con un incremento significativo di infezioni quali sifilide, gonorrea e clamidia, in particolare nella fascia di età 15-24 anni, che rappresenta la popolazione più esposta al rischio. Le principali indagini nazionali e internazionali sulla salute degli adolescenti evidenziano, nell’ultimo decennio, un calo nell’utilizzo del profilattico: tra i quindicenni sessualmente attivi, la quota che dichiara di averlo utilizzato nell’ultimo rapporto è diminuita di circa nove punti percentuali tra i ragazzi e sei tra le ragazze. Parallelamente, circa un adolescente su tre riferisce di non ricorrere né al preservativo né ad altri metodi contraccettivi”, ricorda Jan Casella.

“Questi dati si accompagnano a una significativa carenza informativa: meno della metà dei giovani dichiara di usare sempre il profilattico, molti studenti non ricevono una formazione adeguata su contraccezione e prevenzione e una quota rilevante non affronta questi temi nel contesto familiare. Il profilattico è l’unico presidio in grado di proteggere simultaneamente da gravidanze indesiderate e dalle principali infezioni sessualmente trasmissibili. Promuoverne l’utilizzo corretto e garantirne l’accessibilità costituisce una misura di prevenzione riconosciuta come prioritaria da operatori sanitari e specialisti della salute sessuale”, prosegue Casella.

“L’inserimento di distributori di preservativi nelle scuole, accompagnato da percorsi formativi sulle relazioni, sulla prevenzione e sul corretto uso dei metodi contraccettivi, costituisce una misura concreta e praticabile per rispondere alle esigenze e alle vulnerabilità della popolazione giovanile. L’impegno della Regione Liguria in questa direzione costituisce un importante passo avanti, sul piano della prevenzione e dell’educazione”, conclude Jan Casella.

All’opposto, sempre oggi il consiglio regionale ha respinto la mozione con cui Selena Candia (capogruppo di AVS) chiedeva di avviare un progetto pilota per la distribuzione gratuita di prodotti igienici femminili presso le scuole e gli spazi pubblici della Liguria.

La mozione è stata respinta con 12 voti a favore (minoranza) e 15 contrari. Il documento impegnava la giunta ad avviare progetti per l’installazione di distributori gratuiti di prodotti igienici femminili (tampon box) nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; garantire la sostenibilità economica dell’iniziativa; promuovere campagne sull’educazione mestruale e sulla salute riproduttiva; rappresentare la necessità di ridurre l’aliquota IVA sui prodotti igienici femminili e per l’infanzia dal 10% al 4%; monitorare l’efficacia della sperimentazione.

L’assessore alla scuola Simona Ferro ha rilevato che è stata fatta una valutazione dei costi che raggiungono livelli insostenibili e ha illustrato, nel dettaglio, le cifre previste.

Jan Casella (Avs), Katia Piccardo e Carola Baruzzo del gruppo Pd, Stefano Giordano (MovStelle) e Gianni Pastorino (Andrea Orlando Presidente) hanno annunciato voto favorevole. Veronica Russo e Lilli Lauro del gruppo FdI hanno espresso parere contrario.

“Ancora una volta, la giunta Bucci ignora i bisogni fondamentali delle donne liguri, respingendo la nostra proposta di sperimentare l’installazione di distributori di assorbenti gratis nelle scuole medie e superiori della nostra regione, perché la povertà mestruale esiste e non riguarda solo paesi lontani e situazioni di marginalità estrema: riguarda le ragazze, le nostre studentesse e le loro famiglie. È una proposta semplice ma profondamente innovativa, ma il centrodestra ligure si è mostrato sordo davanti a questi bisogni di primaria importanza”, commenta Candia.

“Dai dati Istat, emerge che il 10% della popolazione vive sotto la soglia di povertà ed è difficile accedere ai beni di prima necessità. Le mestruazioni non sono un lusso e gli assorbenti non sono un bene accessorio: sono un bene essenziale, come la carta igienica, come l’acqua. La scuola è il luogo per eccellenza dove tutti e tutte devono convivere in condizioni di uguaglianza, ed è nostro dovere garantire quello che è necessario per fare in modo che l’uguaglianza sia reale e non solo formale. Questa è una misura concreta, non è simbolica o ideologica”, ricorda Selena Candia.

“Questo provvedimento è già stato adottato con successo in molte altre realtà europee. La Scozia ha reso gli assorbenti gratuiti in ogni istituzione pubblica. Varie regioni francesi e spagnole hanno adottato misure simili, mentre in Italia si sono avviate sperimentazioni gratuite nelle scuole in Val d’Aosta e in Umbria. Si tratta di un investimento contenuto e sostenibile, soprattutto se confrontato che i benefici che porta. Non è un regalo, ma una misura di giustizia sociale e salute pubblica. È un segno di civiltà, che rende visibile un tema rimasto nascosto per troppo tempo. Si normalizza la fisiologia femminile: la nostra società deve smettere di far sentire in imbarazzo le ragazze e le nostre per la propria biologia”, attacca la capogruppo ligure di AVS.

“Questa non è una proposta di una parte politica: è una misura che parla di diritti, di dignità, di salute. È una proposta che vuole dare un messaggio chiaro: in questa regione la scuola è un luogo sicuro, accogliente e giusto per tutte e tutti. Non costa molto, ma vale moltissimo. Purtroppo il centrodestra ligure ha respinto anche la nostra proposta di sollecitare l’abbassamento dell’IVA sui prodotti igienici femminili e per l’infanzia dal 10% al 4%, riconoscendoli come beni di prima necessità. Questa decisione non ci stupisce, perché è in linea con le scelte nazionali della premier Giorgia Meloni, una donna che non promuove politiche a favore delle donne”, conclude Candia.