Regione, accordo di Filse per il credito alle piccole e medie imprese: fondo da 40mln di euro

Liguria. Quaranta milioni di euro di garanzie per agevolare l’accesso al credito delle PMI liguri. È la portata economica dell’intesa sottoscritta da Regione Liguria, attraverso Filse, e Rete Fidi nell’ambito delle misure del Programmazione Fesr 2021-2027 gestite dalla finanziaria ligure per lo sviluppo economico. Le garanzie potranno essere rilasciate sia per consentire l’erogazione di prestiti rimborsabili a tasso agevolato, sia per l’anticipazione di contributi a fondo perduto.

“Un accordo importante che rende ancor più accessibili le opportunità regionali – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana -. Grazie a questa intesa con Rete Fidi, le imprese potranno beneficiare, sia in caso di erogazione del prestito che di contributo anticipato, delle garanzie necessarie per richiedere le agevolazioni del Fesr”.

Rete Fidi, confidi polisettoriale partecipato da Filse, da associazioni di categoria e da oltre 5 mila imprese, ha già rilasciato, dal 2020 ad oggi, garanzie a Filse per oltre 19 milioni di euro. “Rete Fidi – evidenzia il presidente Luigi Attanasio – opera istituzionalmente per favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese liguri, mettendosi a disposizione della Regione e della Filse per creare sinergie, come in questo caso, avvalendosi della propria capacità operativa e consistenza patrimoniale”.

Filse, la finanziaria ligure per lo sviluppo economico a cui è affidata la gestione dei bandi regionali a favore delle PMI locali, attiverà un canale di informazione a cura dei propri uffici a favore delle imprese aggiudicatarie dei bandi con l’obiettivo di abbreviare i tempi di perfezionamento dei prestiti rimborsabili e delle anticipazioni dei contributi.

“Filse – dichiara il presidente Gerolamo Taccogna – ha chiesto a Rete Fidi di mettere a disposizione fondi propri per assicurare garanzie alle imprese che partecipano a bandi Fesr, di cui la finanziaria regionale è organismo intermedio, così da ottenere le risorse pubbliche necessarie per rispondere ai requisiti normativi e avviare gli investimenti. Siamo molto contenti, perché insieme a Rete Fidi, con la sottoscrizione di questo accordo, mettiamo a disposizione del tessuto produttivo uno strumento in linea con quanto richiesto dal presidente Bucci per accelerare l’erogazione degli investimenti”.