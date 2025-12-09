Regione: 283mln dal Fondo sociale europeo. Vaccarezza: “Sostegno a 64mila liguri”

Regione Liguria è tra le prime in Italia per l’avanzamento dei programmi legati al Fondo Sociale Europeo (FSE+ 2021-2027). Le risorse già impegnate dalla Regione superano i 283 milioni di euro, oltre il 65% della dotazione complessiva del Programma, destinati alla formazione professionale, all’avvicinamento al lavoro e ai servizi socio-assistenziali ed educativi.

Nel solo 2025 sono stati programmati interventi per oltre 92 milioni di euro, segnando una forte accelerazione nell’utilizzo dei fondi.

I destinatari raggiunti con queste risorse sono oltre 64 mila, 2.850 le imprese, 47 le amministrazioni locali beneficiarie.

Tra gli interventi più importanti vi sono: i corsi di formazione per colmare il mismatch di competenze dei disoccupati in cerca di lavoro, i voucher di conciliazione vita-lavoro per la frequenza dell’asilo nido e per l’assunzione di baby sitter, gli incentivi assunzionali, la formazione continua per migliorare il capitale umano e la competitività delle imprese. Altri interventi riguardano i corsi per l’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità, gli ITS e i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, il Maggiordomo di quartiere, i progetti per l’orientamento dei giovani all’istruzione e alla professione.

“Non mancano novità nell’anno appena trascorso, come i progetti di formazione permanente incentrati sui temi del green e del digitale, i percorsi antidispersione scolastica attraverso lo sport, il nuovo bando per corsi per operatore socio-sanitario attualmente in valutazione” afferma il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Ottimale anche il raggiungimento degli indicatori di output previsti dal Programma, e molto interessanti gli esiti occupazionali delle misure per il lavoro, con punte di assoluta eccellenza per i corsi ITS, i corsi sull’economia del mare, i corsi per gli OSS”.

“I risultati raggiunti, e certificati dalla Commissione Europea, dimostrano che la Liguria sta utilizzando in modo efficace le risorse europee, dando risposte concrete ai bisogni delle persone e delle imprese”.

E il consigliere regionale conclude: “Un plauso all’assessore regionale con delega alla Programmazione FSE, Marco Scajola, e all’Assessore regionale alla Formazione Simona Ferro, per questi risultati che vanno a beneficio di tanti cittadini liguri”.