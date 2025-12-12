Rassegna “d’Inverno a Villa Cambiaso”, il 19 dicembre concerto dell’Holy Heart Gospel Choir

Savona. Prosegue il contenitore “d’Inverno a Villa Cambiaso” con il concerto gospel degli Holy Heart Gospel Choir.

La magia del Natale arriva in anticipo a Savona grazie a un appuntamento speciale che unisce musica, emozione e spiritualità: venerdì 19 dicembre alle ore 21.00, la splendida cornice di Villa Cambiaso ospiterà il concerto gospel degli Holy Heart Gospel Choir, uno dei cori gospel più apprezzati del panorama ligure.

Con più di 40 voci coinvolte, il coro porterà sul palco un’esplosione di energia capace di trasformare la serata in un’esperienza intensa e coinvolgente. Non un semplice concerto, ma un momento di condivisione in cui il pubblico verrà accompagnato in un viaggio musicale che attraversa gioia, introspezione e spiritualità.

Il gospel, da sempre espressione di libertà e partecipazione collettiva, trova in questo periodo dell’anno la sua massima potenza emotiva. I brani scelti per la serata (tra classici della tradizione e interpretazioni moderne) avranno il compito di far vibrare la sala, accendere i sorrisi e avvicinare gli spettatori al clima Natalizio.

L’evento, a numero chiuso, si svolgerà all’interno dei locali della villa. I posti a sedere non sono numerati e verranno assegnati in base all’ordine di arrivo. I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro e possono essere acquistati online tramite il sito ufficiale dell’evento.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 19 dicembre: un’occasione perfetta per vivere un anticipo di Natale attraverso la potenza della musica gospel e l’energia unica degli Holy Heart Gospel Choir.