Rally, la Ronde della Val Merula aprirà il calendario nazionale 2026

Andora. La stagione 2025 si è da poco conclusa, ma la Sport Infinity guarda già al 2026 ed alla Ronde della Val Merula. La gara si svolgerà nella classica location di Andora e, come da tradizione, aprirà il calendario rallystico nazionale nel weekend del 14-15 febbraio.

Archiviato con successo il Giro dei Monti Savonesi Storico, il team della Sport Infinity è già al lavoro da tempo per allestire la dodicesima edizione della gara che ormai è la classica di inizio stagione a cui nessuno vuole mancare. Sono infatti molti gli equipaggi che hanno già manifestato interesse per l’evento ligure e tanti di questi provengono da diverse regioni italiane, isole comprese.

Molte sono le novità che attenderanno i partecipanti della Ronde Val Merula, ad iniziare dal ritorno della cerimonia di partenza e presentazione del sabato sera; sul palco posizionato nel centro di Andora transiteranno tutte le vetture, che verranno poi parcheggiate nel parco partenza ricavato tra le vie della città; il pubblico potrà così salutare gli equipaggi ed ammirare le auto incolonnate proprio all’ora dell’aperitivo.

Il programma, che sarà presentato subito dopo le feste natalizie, prevede la giornata di sabato dedicata alle verifiche, allo shakedown ed alle ricognizioni autorizzate (con vetture stradali), mentre le quattro prove speciali si disputeranno la domenica. L’attesa è tutta rivolta al percorso, che sarà rinnovato rispetto alle passate edizioni e che manterrà i soliti altissimi standard qualitativi e di sicurezza; gli organizzatori sveleranno la prova speciale, che prevede quattro ripetizioni come previsto dal format “Ronde”, prossimamente.

La Ronde della Val Merula è un appuntamento molto atteso da tutta la comunità di Andora, che può contare ogni anno su centinaia di presenze fuori stagione, fondamentali per l’economia locale ma anche per la promozione del territorio. L’alta percentuale di partecipanti provenienti da fuori regione contribuisce a promuovere le eccellenze locali, grazie ad un evento che coinvolge una fetta importante di territorio, dalla costa all’entroterra.

La grande risposta di Andora è dettata anche dall’impegno dell’amministrazione locale guidata dal Sindaco Mauro De Mchelis, sostenitore della Ronde e sempre presente sulla pedana di partenza ed arrivo. Un ringraziamento particolare, da parte del team organizzativo, va anche al Comune di Stellanello guidato dal Sindaco Claudio Cavallo; anche il primo cittadino della località maggiormente interessata dal percorso di gara ha sempre messo in campo il massimo impegno per sostenere la manifestazione.

“Siamo felicissimi di accogliere equipaggi provenienti da tutta Italia, anche da regioni molto lontane dalla nostra Liguria e siamo sempre lusingati dal vederli soddisfatti a fine gara, così come è un onore essere ospitati da Andora per questa grande festa di inizio stagione” – dichiarano in coro gli organizzatori della Sport Infinity.

L’ultima edizione vide il terzo trionfo consecutivo del savonese Fabio Andolfi, su Hyundai i20 Rally2, davanti alle Skoda Fabia di Simone Miele ed Ivan Ferrarotti. C’è da scommettere che saranno numerosi i nomi di spicco del rallysmo italiano che proveranno a scalzare dal gradino più alto del podio il dominatore delle ultime tre edizioni.