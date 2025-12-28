Quiliano, via libera dal Consiglio comunale al Bilancio previsionale: sociale, scuola e sviluppo sostenibile

Via libera dal Consiglio comunale di Quiliano al Bilancio di Previsione e del DUP 2026–2028, che inaugura il secondo anno del nuovo mandato amministrativo. Con la presente approvazione si completa il percorso di formazione della manovra finanziaria della Città di Quiliano, avviata nei mesi scorsi con la primissima stesura del Documento Unico di Programmazione.

“Occasione questa per l’avvio di un confronto democratico e civile, finalizzato a sottoporre a tutti i gruppi consiliari la prima fase della programmazione per il triennio 2026/2028, e soprattutto a recepire le eventuali correzioni, proposte migliorative e costruttive per il bene della nostra città” afferma il sindaco Nicola Isetta.

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2026 ammonta a complessivi 20.791.693,73 euro, nel 2025 il pareggio di partenza ammontava 17.079.268,76 euro, nel 2024 a 15.436.276,25 euro e nel 2023 a 18.638.401,73 euro.

“Il documento programmatico conferma la volontà di proseguire nella realizzazione di opere pubbliche strategiche, con particolare attenzione alla messa in sicurezza del territorio, all’adeguamento e alla riconversione delle strutture scolastiche e alla digitalizzazione dei servizi al cittadino” aggiunge il primo cittadino.

“Il quadro generale resta complesso. Si profila infatti una manovra di bilancio nazionale per il 2026 che prevede tagli e riduzioni di spesa per il sistema degli enti locali, con possibili effetti negativi sui finanziamenti ai territori e sulle politiche sociali. A dimostrazione di ciò, si evidenziano i dati relativi ai trasferimenti statali degli ultimi tre anni, dai quali emerge con chiarezza questo dato: anno 2023 trasferimenti euro 843.786,73; anno 2024 trasferimenti euro 834.685,80; anno 2025 trasferimenti euro 681.783,17, con una differenza tra gli ultimi due anni di euro 152.902,63 e non abbiamo ancora la cifra definitiva per l’anno 2026”.

“Nonostante questo contesto critico, il Consiglio ha approvato un Bilancio che consente di proseguire un importante lavoro di valorizzazione della tradizione, dell’innovazione e della qualità della vita della nostra comunità. Particolare attenzione è riservata ai temi sociali, al sostegno delle persone più fragili, alla crescita culturale, alle politiche scolastiche e allo sviluppo economico sostenibile, con una specifica sensibilità verso le tematiche ambientali”.

E ancora: “Come certificato dal Revisore dei Conti, il Bilancio risulta congruo nelle previsioni di spesa e attendibile nelle entrate, coerente nelle scelte di investimento e fondato su previsioni di cassa realistiche, con accantonamenti adeguati. Il tutto nel rispetto dei principi di prudenza e coerenza, anche attraverso il recupero di nuove e ulteriori fonti di finanziamento e la continuità dell’azione amministrativa”.

“Continueremo, come sempre, a monitorare con attenzione l’evoluzione del quadro normativo nazionale e ad operare con senso di responsabilità istituzionale, mantenendo saldo l’indirizzo progettuale di sviluppo e crescita che contraddistingue questa Amministrazione Comunale. Un impegno costante a tutela della comunità quilianese, del territorio, delle piccole e medie imprese e di tutti i cittadini, per garantire i servizi previsti e costruire un’offerta territoriale di qualità, come già realizzato negli ultimi anni e come intendiamo continuare a fare” conclude il sindaco quilianese.

Tra le altre pratiche approvate dal Consiglio Comunale la trasformazione di APS da Società Consortile per azioni a Società a Responsabilità Limitata, con approvazione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento che disciplina la Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto. È stata inoltre concessa una nuova proroga di sei mesi per il completamento del percorso di fusione ed è stato approvato lo schema di patto sindacale di voto.