Quiliano, il Comune presenta il calendario degli eventi natalizi

Quiliano. Si avvicina il periodo delle festività natalizie e la Città di Quiliano si prepara ad accoglierlo con un ricco programma di appuntamenti elaborato dall’assessorato alla Cultura del Comune, in collaborazione con biblioteca Aonzo, associazioni, realtà culturali, gruppi sportivi e volontari del territorio.

Un calendario vario e diffuso, pensato per coinvolgere grandi e piccoli e per animare borghi, piazze, biblioteche, il Teatro Nuovo, gli impianti sportivi e gli spazi dedicati alla socialità.

Di seguito tutti gli eventi delle festività natalizie 2025 a Quiliano.

EVENTI DI DICEMBRE

Mercoledì 3 dicembre – Maneggio Quiliano Riding Club ASD – ore 15.30/17.30

“Laboratorio degli elfi”, laboratorio creativo in italiano e inglese con Impronte Educative APS. Prenotazione obbligatoria al 393 4495543. Costo €10.

Venerdì 5 dicembre – Biblioteca Civica A. Aonzo – ore 17.30

Incontri con l’autore: Silvia Panesi presenta “La vigilia di Ferragosto”. Introduce Roberto Centazzo.

Sabato 6 dicembre – ore 14.30/18.30

Domenica 7 dicembre – ore 10.30/12.30 e 14.30/18.30 – Biblioteca Civica A. Aonzo

Mostra “Ogni punto un filo di emozioni cucite” con i progetti delle allieve dei corsi del Cucistore di Savona.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio – Valleggia Superiore

“Il Presepe di Mariano”, aperto sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.30.

Sabato 6 dicembre – ore 16.00/22.00 – Domenica 7 dicembre – ore 16.00/20.00 – Valleggia Superiore

“Natale nel borgo” a cura dell’Associazione Valleggia Superiore – Gagliardi.

Martedì 9 dicembre – Maneggio Quiliano Riding Club ASD – ore 14.30/17.00

Open day di ippomotricità (3-6 anni), in italiano e inglese. Gratuito. Prenotazione al 393 4495543.

Martedì 9 dicembre – Biblioteca Civica A. Aonzo – ore 16.30

“Letture di Natale con le streghe di via delle Tempeste”. Dai 4 anni.

Prenotazione: 019 8878311 o WhatsApp 335 7250941.

Martedì 9 dicembre – Biblioteca Civica A. Aonzo – ore 17.30

“Quiliano Christmas Tree”: accensione dell’albero e laboratorio di decorazioni.

Dal 10 al 13 dicembre – Biblioteca Civica A. Aonzo Escape Room “Le streghe di via delle Tempeste”. Prenotazione obbligatoria. Regolamento online sul blog della Biblioteca.

Giovedì 11 dicembre – Quiliano – dalle ore 9.30

Auguri di Buone Feste per le vie del paese – Sezione Infanzia Asilo G.B. Vadone.

Venerdì 12 dicembre – Villa Maria – ore 15.30

Inaugurazione mostra “Le meraviglie dei giochi dell’Oca e dei giocattoli d’epoca”. Aperta fino al 10 gennaio.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre – piazza Gramsci – ore 16.00/21.00

“Villaggio del Grinch”: mercatino hobbisti, truccabimbi, palloncini.

Sabato: Fagioli del Texas (Associazione Valleggia Superiore – Gagliardi).

Domenica: animazione con il Grinch.

Sabato 13 dicembre – Teatro Nuovo Valleggia – ore 21.00

“Un diario a passo di rock” – Compagnia Rosavastaia.

Ingresso €10 intero, €8 ridotto.

Domenica 14 dicembre – Teatro Nuovo Valleggia – ore 15.30 e 20.00

Saggio allievi DNA Musica. Info: dnamusicasavona@gmail.com

Dal 14 dicembre all’11 gennaio – Convento Frati Cappuccini

Mostra missionaria dei presepi e dei pastori.

Mercoledì 17 dicembre – Maneggio Quiliano Riding Club ASD – ore 15.30/17.30

Laboratorio “Secret Santa’s”, in italiano e inglese. Costo €10.

Sabato 20 dicembre – Maneggio Quiliano Riding Club ASD – ore 14.30/16.30

Open day “Equitazione in armonia”. Gratuito.

Sabato 20 dicembre – Teatro Nuovo Valleggia – ore 21.00

“Premio Città di Quiliano – XV Premio Nazionale per la canzone d’autore emergente”.

Domenica 21 dicembre – Palazzetto dello Sport – ore 20.30

Saggio di Natale della Ginnastica Ritmica – Polisportiva Quiliano ASD.

Lunedì 22 dicembre – Maneggio Quiliano Riding Club ASD – ore 10.00/12.00

Laboratorio “A caccia di Rudolph”. Costo €10.

Lunedì 22 dicembre – Palazzetto dello Sport – ore 20.30

Saggio di Natale della Polisportiva Quiliano Karate.

Martedì 23 dicembre – Chiesa SS. Salvatore di Valleggia – ore 21.00

“Canti di Natale” Scuola materna C. Garroni e “Concerto di Natale” Coro Polifonico di Valleggia.

Mercoledì 24 dicembre – Soc. Cattolica Don Lorenzo Bazzano

Al termine della Messa di mezzanotte: Peter Feather’s Christmas.

Venerdì 26 dicembre – Teatro Nuovo Valleggia – ore 17.00

“Pinocchio” di Daniele Debernardi – Teatro dell’Erba Matta. Ingresso libero.

Martedì 30 dicembre – Teatro Nuovo Valleggia – ore 21.00

“Le memorie di un pazzo” di Roberto Tesconi. Ingresso libero.

EVENTI DI GENNAIO

Sabato 3 gennaio – Piazza Costituzione – ore 20.45

“Cun u lanternìn sciű pe-u ciappin femmu visita a-u Bambìn”, passeggiata notturna al Convento dei Cappuccini con rinfresco e visita al presepe. Partecipazione libera.

Sabato 3 gennaio – Biblioteca Civica A. Aonzo – ore 16.00

“Aspettando… la Befana in biblioteca”. Dai 3 anni. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 3 gennaio – Biblioteca Civica A. Aonzo – ore 17.00

Premiazione #Aonzochallenge2025.

Domenica 4 gennaio – SMS Fratellanza Quilianese – ore 15.30/17.30

Arriva la Befana!

Lunedì 5 gennaio – Teatro Nuovo Valleggia – ore 21.00

“Canti natalizi gospel” – Holy Hearth Gospel Choir. Ingresso €5.

Martedì 6 gennaio – Quiliano, piazza Gramsci – dalle ore 16.00

Festa dell’Epifania con animazione, giochi e arrivo della Befana.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.