Impresa

Quella volta che Lindsey Vonn assaggiò il pesto di Celle Ligure

La campionessa di sci alpino, che oggi ha vinto la discesa a St. Moritz, venne omaggiata nel 2019 del condimento ligure

Generico dicembre 2025

Celle Ligure. Nel giorno in cui balza agli onori della cronaca sportiva la splendida impresa della sciatrice alpina statunitense Lindsey Vonn che a 41 anni ha vinto la discesa di Coppa del Mondo a St.Moritz, a Celle ci si ricorda anche di quando assaggiò il pesto delle colline della Natta.

Glielo consegnò nel 2019 Paolo Calcagno che, oltre a coltivare la famosa piantina simbolo della Liguria, ne produce anche il tipico condimento. Era gennaio e a Cortina d’Ampezzo si stava svolgendo una prova di Coppa del Mondo.

In quell’occasione, Calcagno volle donarle un vasetto di pesto. La sciatrice lo assaggiò apprezzando il gesto e la bontà del prodotto di casa nostra. 

