Quality Day 2025, consegnati gli attestati di qualità alle Strutture di Asl2 he hanno superato la certificazione esterna

Savona. Cinquantuno Strutture di Asl2, un intero Dipartimento e due Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) hanno ricevuto l’attestato di conformità al Sistema di Gestione per la Qualità, rilasciato dall’ente certificatore esterno Bureau Veritas Italia spa.

Il percorso di certificazione del Sistema Qualità in Asl2 ha avuto inizio nel 2002 e si fonda su un modello strutturato di verifiche e audit periodici, condotti sia internamente sia da enti terzi accreditati. Un processo consolidato nel tempo, finalizzato al miglioramento continuo dei processi organizzativi e delle funzioni aziendali, in un’ottica di responsabilità, trasparenza e sicurezza delle cure.

Le Strutture coinvolte nel Sistema di Gestione per la Qualità hanno posto particolare attenzione alla gestione dei rischi operativi, all’individuazione delle azioni di mitigazione, alla verifica e gestione delle non conformità e all’analisi degli esiti degli audit. Un approccio metodologico che consente di trasformare ogni valutazione in uno strumento di crescita e di rafforzamento dell’organizzazione, rendendo il miglioramento un processo dinamico e continuo.

Elemento centrale di questo percorso è il coinvolgimento attivo dei professionisti che operano nelle Strutture aziendali. A loro la direzione di Asl2 rivolge “un sentito ringraziamento per l’impegno, la competenza e la dedizione dimostrati nel raggiungimento di questo importante risultato”.

“La continuità del sistema di certificazione rappresenta per l’Azienda una garanzia di qualità crescente dei servizi sanitari, con ricadute positive sulla sicurezza, sull’efficacia delle prestazioni e sul livello di soddisfazione dei pazienti. Un obiettivo significativo, reso possibile grazie al contributo responsabile e convinto di tutti gli operatori coinvolti” sottolinea la direzione di Asl2.