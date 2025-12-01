Qualità della vita 2025, Savona al 65° posto nella classifica del Sole 24 Ore

Savona si colloca al 65° posto nella classifica della qualità della vita 2025 del Sole 24 Ore, un’indagine che dal 1990 fotografa il livello di benessere dei territori italiani e che quest’anno vede sul podio Trento, Bolzano e Udine, rispettivamente prima, seconda e terza.

Savona guadagna quattro posizioni rispetto alla precedente classifica, Genova sale di 11 posizioni classificandosi 43esima, mentre La Spezia avanza di dieci posti classificandosi 42esima, infine Imperia perde una posizione (80° posto).

L’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle sei macrocategorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori)

Analizzando in maniera più approfondita la situazione della provincia di Savona, secondo gli indicatori divisi in sei categorie:

– Ricchezza e consumi 56°

– Affari e lavoro 66°

– Giustizia e sicurezza 91°

– Demografia e società 70°

– Ambiente e servizi 76°

– Cultura/tempo libero 11°.

Tra i parametri spiccano anche l’82° posto in classifica per “Soleggiamento”, con 7,5 ore di sole al giorno. Ma non solo: Savona è prima in classifica per le ondate di calore con un punteggio di 4,4 e sforamenti oltre i 30 gradi per 3 giorni consecutivi nel periodo 2014-2024.

(QUI IL REPORT DETTAGLIATO)