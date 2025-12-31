Pronto Soccorso Savona, la direttrice Guiddo: “Orgogliosa di quanto raggiunto. Numeri importanti, confido in nuove risorse”

Savona. “Sono molto contenta, la nomina a direttore è il coronamento di una carriera”. Con queste parole la dottoressa Grazia Guiddo si racconta ad IVG nella sua prima intervista dopo la nomina ufficiale (avvenuta il 1 dicembre) come nuovo direttore del pronto soccorso del San Paolo.

Savonese doc, la dottoressa lavora presso il nosocomio savonese dal 2000, e in questi anni ha visto la sanità trasformarsi diverse volte. Adesso, da direttore del pronto soccorso (che dopo il San Martino è quello con più accessi della Regione), dovrà destreggiarsi all’interno della nuova riforma sanitaria che prenderà il via dal 1 gennaio 2026.

“Dovremo attendere il nuovo Piano Operativo Aziendale per comprendere meglio i nuovi assetti e cosa comporterà riunire 5 aziende territoriali con peculiarità assai diverse in un’unica azienda”, afferma la dottoressa.

Il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore alla sanità Massimo Nicolò, a metà novembre, erano venuti al San Paolo per presentare la nuova riforma. In quell’occasione il numero uno di Regione Liguria aveva espresso parole d’elogio: “Sono molto orgogliosa del fatto che il presidente Bucci abbia lodato sia la Asl2 savonese sia l’organizzazione dei percorsi del nostro pronto soccorso – ricorda Guiddo – tanto da averli tradotti in un documento regionale che rappresenta una linea guida per tutti i pronto soccorso della nostra Regione”.

Il pronto soccorso di Savona riscuote molti apprezzamenti anche in virtù del fatto che riesce a gestire quotidianamente numeri importanti di accessi: “Quest’anno i dati sono in linea con quelli dello scorso anno, circa 56mila gli accessi. Anche se con un trend maggiore di accessi per il pronto soccorso generale, rimaniamo il pronto soccorso con il maggior numero di accessi, secondo solo a quello dell’IRCSS San Martino, e con i tempi di trattamento più contenuti“.

Numeri dunque importanti registrati durante tutto l’arco dell’anno per il pronto soccorso diretto dalla dottoressa Guiddo, accessi record che non si sono smentiti durante il periodo natalizio.

Quattro giorni di festa (tradotto: assenza dei medici di medicina generale) e l’inizio del picco dell’influenza hanno reso il pronto soccorso del San Paolo un luogo affollato, specialmente nel giorno di Natale. Dal 24 al 26 dicembre il pronto soccorso ha registrato 425 accessi (con una media di 140 al giorno), dato analogo rispetto al 2024 quando gli accessi erano stati 406.

L’organizzazione dei medici di medicina generale ha mantenuto gran parte delle regole attuate durante il periodo Covid cosicché, non essendo più contemplato l’accesso libero, si rende sempre necessario prenotare la visita ambulatoriale con il proprio medico curante. Ciò, se da un lato favorisce una organizzazione più regolare degli appuntamenti, dall’altro mal si coniuga con le esigenze di un mondo dove tutto è accelerato, le risposte vengono richieste in tempo reale ancor più se si hanno timori per la propria salute. I pazienti pertanto sono ovviamente portati a rivolgersi all’unico luogo dove una risposta precisa e di qualità viene comunque sempre fornita in tempo reale, anche in casi in cui l’accesso al pronto soccorso non sarebbe necessario per gravità. “Confido molto nell’apertura delle case di comunità e negli ambulatori di prossimità – commenta Guiddo – dove i cittadini potranno sicuramente trovare risposte immediate a problemi di salute di minore gravità, lasciando che il pronto soccorso possa occuparsi dei pazienti con gravi compromissioni dello stato di salute”.

Ricordiamo che in Asl2 nel 2025 sono state effettuate 7 mila prestazioni presso gli ambulatori di prossimità. Mentre per quanto riguarda gli ospedali di Comunità, da gennaio saranno attivi 70 posti letto tra Cairo e Albenga. Quest’anno 108 accessi in quello della Valbormida.

Nonostante i carichi di lavoro importanti il reparto d’emergenza urgenza ha retto egregiamente. Quel che è certo è che la mancanza di personale sanitario che sta affliggendo l’intero Paese non risparmia il nostro pronto soccorso. La carenza di personale sanitario in Italia, soprattutto infermieristico, è un’emergenza strutturale causata da anni di sottofinanziamento del sistema sanitario, salari bassi (i più bassi in Europa sia per i medici sia per gli infermieri), condizioni di lavoro estenuanti (stress, burnout), e un numero insufficiente di nuovi formati rispetto alle necessità, con molti professionisti che abbandonano il sistema sanitario nazionale per il privato o l’estero, mettendo a rischio l’assistenza e aumentando la spesa privata.

“La carenza di personale è una problematica che riguarda anche noi – conferma Guiddo – il nostro organico è carente di 5 medici e 3/4 infermieri. Nonostante l’Azienda in questi ultimi mesi e anni abbia bandito con frequenza e regolarità concorsi per dirigenti medici, purtroppo, la scarsa attrattività della specializzazione in medicina d’Emergenza Urgenza fa sì che gli specialisti siano talmente pochi che neppure lontanamente riescono a soddisfare il fabbisogno ligure, men che meno delle Aziende collocate in periferia”.

Il pronto soccorso di Savona fa parte della rete formativa dell’Università di Genova per cui ogni 6 mesi uno specializzando compie una parte del suo percorso formativo presso il nostro PS; alcuni di loro, al termine della scuola di Specializzazione, hanno deciso di fermarsi a Savona entrando stabilmente nell’organico rivelandosi una preziosissima risorsa sia in fase di formazione sia successivamente da specialisti in medicina d’Emergenza Urgenza.

Proprio in virtù del fatto che la squadra del pronto soccorso savonese è formata in modo equilibrato da medici di esperienza e giovani specialisti, la dottoressa Guiddo punta molto sulla formazione. “Fondamentale per omogeneizzare l’approccio ai pazienti e i percorsi diagnostico terapeutici oltre a rappresentare una formidabile opportunità di team building che consente di affrontare l’urgenza con sempre maggiore professionalità e affiatamento”, afferma.

“Credo molto nel fare squadra, sia all’interno del pronto soccorso che al di fuori, con gli altri reparti. La collaborazione tra i reparti è fondamentale per prendersi cura del paziente a 360°. La chiave dei buoni risultati raggiunti è rappresentata dal fatto che il nostro pronto soccorso è parte integrante del contesto ospedaliero. E’ il luogo nel quale devono essere effettuati gli accertamenti il prima possibile anche con l’ausilio di medici specialisti, per fornire al paziente un percorso il più delineato possibile. Ed è proprio grazie alla sinergia con gli specialisti, i servizi di radiologia e di laboratorio e i reparti ospedalieri che il nostro pronto soccorso ha ottenuto i migliori tempi di gestione dei pazienti e non ha mai avuto il fenomeno del boarding con pazienti per giorni in attesa del posto letto in barella a differenza di quanto accade in quasi tutte le realtà liguri e nazionali”, spiega la dottoressa Guiddo.

La speranza della dottoressa Guiddo però rimane quella di attirare nuovi medici anche grazie alle apparecchiature innovative che il pronto soccorso ospita. Non ultima quella fornita dalla Fondazione De Mari che ha dotato il pronto soccorso di un nuovo sistema di monitoraggio elettrocardiografico. Apparecchiatura che rafforza in modo significativo la dotazione tecnologica del pronto Soccorso e della medicina d’urgenza e contribuisce a migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza ai pazienti più critici: “Davvero una strumentazione straordinaria per la maneggevolezza dei monitor defibrillatori ed il software di ultima generazione – afferma la direttrice – ci permette di osservare i pazienti a 360° grazie al collegamento tramite wi-fi aziendale. Possiamo tenerli sotto osservazione anche nel momento in cui si spostano dal reparto per andare ad effettuare altri esami strumentali, come ad esempio raggi o risonanze”.

In ultimo con la dottoressa Guiddo abbiamo voluto parlare della collaborazione con il pronto soccorso di Pietra Ligure: “E’ più che mai attuale la collaborazione con il pronto soccorso del Santa Corona che per noi rappresenta il Centro Hub per le patologie tempo dipendenti. La collaborazione con il dottor Riccardi, direttore del pronto soccorso di Pietra Ligure, formatosi anch’egli in quello savonese, dura da anni e ad ottobre ha organizzato il primo congresso interaziendale in collaborazione con Asl1 e Asl2 sulle patologie tempo dipendenti cioè quelle che richiedono un intervento immediato per evitare danni permanenti per il paziente, al fine di costruire percorsi di presa in carico e trasferimento comuni a tutto il ponente ligure. E’ stata un’occasione di confronto molto importante e stimolante che sicuramente ripeteremo anche nel 2026 al fine di migliorare e integrare le reciproche competenze e conoscenze”.