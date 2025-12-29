Promozione, valorizzazione giovani e risultati: spicca il Legino

Solitamente la classifica della valorizzazione dei giovani vede ai vertici formazioni che stazionano nella parte bassa della classifica. Ma il Legino fa eccezione. L’ottimo lavoro delle giovanili verdeblù emerge ogni anno con i risultati della Juniores regionale, che spadroneggia contro pari età di club di Eccellenza. Quest’anno il trend viene confermato anche dalla prima squadra.

Arrivati a dicembre, la squadra di Fabio Tobia è seconda nella graduatoria della valorizzazione dei giovani e in campionato si trova a ridosso della zona playoff. Un dato raro confermato anche in questa stagione visto che il primo posto è del Serra Riccò (ultimo), il terzo posto della Superba (terzultima), il quarto del Ceriale (penultimo).

La classifica del campionato

Albissole 34, Praese 33, Sestrese 29, Savona e Ca de Rissi 25, Legino 22, Baia Alassio 19, Pontelungo 18, Sampierdarenese 17, Finale e Masone 14, Little Club e Superba 11, Ceriale 10, Serra Riccò 6, Bragno ritirato.

Il regolamento in sintesi

Tale progetto fa riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei rispettivi

Campionati. Si escludono le ultime tre gare del campionato. Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione, avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti dal Comitato Regionale Liguria che, si ricorda, risultano essere: n. 01 calciatore nato dal 01.01.2006 in poi e n. 01 calciatore nato dal 01.01.2007 in poi. La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti punteggi che non sono cumulabili tra loro:

1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall’inizio

della stessa;

3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del primo tempo

della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;

3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del secondo

tempo della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;

4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall’inizio

della stessa, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo tempo;

6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l’intera durata della stessa,

dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero dei due tempi.