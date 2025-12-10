Promozione, tre innesti in casa Pontelungo

Gabriele Barbero, Giacomo Puddu e Mattia Pusceddu sono tre nuovi giocatori del Pontelungo .

Gabriele Barbero, difensore, classe 2007, cresciuto nel Vado, già giocatore del Finale.

Giacomo Puddu, centrocampista, classe 1996, cresciuto nel Finale, dove ha anche militato in Prima Squadra, ha vestito inoltre le maglie di Alassio Fc, Loanesi San Francesco e Pietra Ligure.

Mattia Pusceddu, portiere, classe 2007, cresciuto nel Priamar, già giocatore di Albenga, Campomorone e San Francesco Loano.