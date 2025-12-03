Il Savona soffre ma vince nel finale: Rignanese spacca la partita, 2-0 alla Superba

Superba 0 – Savona 2 (89′ Schirru, 90′ Rignanese)

90′ +6 Botta di Ottogalli. Agostino ci mette i pugni. Finisce qui.

90’+5 Ancora proteste. Come domenica, dopo Barone anche Costamagna viene nuovamente espulso.

90′ 2-0 Savona! Rignanese di forza tiene botta con il difensore e calcia di prima in area.

89′ Savona in vantaggio! Ancora Schirru è l’uomo della provvidenza. Rignanese sfonda sul fondo sulla sinistra e mette al centro per il difensore che calcia di prima nell’area piccola.

84′ Esce Damonte, entra Rignanese. Palmisano per Ravera nella Superba.

83′ Zunino di forza fa partire un tiro insidiosissimo che rimbalza vicino a Cannavò che è bravo a smanacciare.

80′ Grande spunto di Damonte, che salta l’uomo e mette un gran pallone nell’area piccola. Si salva mettendo in corner la difesa.

77′ Non riesce ad accendersi la coppia Zunino-Sassari. I due oggi non si trovano.

76′ Savona avanti con confusione. Sassari calcia da distante. Conclusione troppo alta.

72′ Nel Savona escono Turone e Biaggi, entrano Pirotto e Raja.

69′ Clamorosa chance per Callà che questa volta lascia a desiderare stoppando un pallone a seguire in area al posto di calciare.

62′ Il Savona barcolla ma Agostino lo tiene in piedi. Callà serve nell’area piccola M. Ottogalli che calcia a botta sicura ma il portiere savonese si immola in modo provvidenziale.

61′ Durante calcola male la forza del vento e lo calcia fuori direttamente.

60′ Bella iniziativa di Colombo che scambia con Covelli e mette un pallone pericolosissimo al centro. Il pallone attraversa tutta l’area ma nessuno arriva per il tap in.

57′ Durante per Bellotti nel Savona.

56′ Fallo duro di Turone a centrocampo. Ammonito.

54′ Zunino arretra tanto per poter giocare un pallone. Il tiro dalla distanza è però tutto fuorchè pericoloso.

51′ Rapetti va filtrante per Siri. Gran conclusione ma grande parata di Agostino che mette sopra alla traversa.

47′ Miracolo di Agostino. Siri crossa per Callà che va a botta sicura nell’area piccola. Murato dal portiere.

46′ Colombo. Al posto di Fossati nel Savona.

Secondo tempo

Finisce nel nervosismo un primo tempo negativo del Savona a livello di gioco. Ora una ripresa con l’uomo in meno ma col vento a favore.

45’+2 Anche Barone protesta, espulso anche lui. Secondo espulsione in tre giorni.

45’+1 Calcagno ferma Callà, oggi ispirato, e viene ammonito. Poi protesta per un fallo avvenuto subito dopo, Savona in 10!

40′ Fossa5lti tentenna troppo al limite invece di tirare. Chiuso dalla difesa.

39′ La Superba libera bene Lanza al cross per Siri, che colpisce di testa. Centrale, para Agostino.

34′ Opportunità Savoan. Calcio d’angolo battuto basso da Biaggi, Zunino calcia male ma il pallone diventa un assist per Calcagno che da due passi mette a lato.

30′ Occasionissima Superba! Callà sprinta sulla sinistra, va sul fondo e serve M. Ottogalli che arriva come un treno ma dalla riga dell’area piccola calcia alto tallonato da un avversario.

27′ Erroraccio di Covelli che dà il via al contropiede della Superba. M. Ottogalli calcia da dentro l’area. Agostino si distende bene e respinge.

25′ Bella giocata di Ravera che allarga per Callà, tiro insidioso che Agostino smanaccia. Ma l’azione era viziata da un fuorigioco del numero 9 della Superba.

22′ Punizione calciata versonil centro dell’area da Fossati. Calcagno da buona posizione svirgola.

20′ Decisamente poco brillante il Savona in questo avvio. Oltre al vento di cui si è già detto, anche tanti errori tra veli e passaggi sbagliati

14′ Calcagno crossa per Sassari, colpo di testa nelle braccia di Cannavò.

10′ Covelli sfonda sulla destra e guadagna un calcio d’angolo. La difesa della Superb

8′ Bella verticalizzazione di Sassari che di prima va filtrante per Zunino. Palla leggermente lunga per l’attaccante. Blocca Cannavò.

5′ Primo tempo controvento per il Savona. Ammonito Cola per proteste a seguito di un corner assegnato ai genovesi.

2′ Turone sbaglia un retropassaggio. Rapetti entra in area ma la difesa savonese chiude.

1′ Si parte. Moduli specualari.

Primo tempo

Dopo il buon pareggio contro la Praese oggi il Savona è chiamato a vincere per recuperare terreno agli stessi genovesi, al momento a +9, e ed evitare che l’Albissole, oggi in campo contro il Masone, possa “scappare”. Ricco programma di recuperi della 10^ giornata. Si giocano anche: Finale – Bragno, Legino – Sampierdarenese, Pontelungo – Little Club, Serra Riccò – Baia Alassio e Albissole – Masone.

La classifica in attesa dei recuperi: Praese 27, Sestrese e Albissole 25, Ca de Rissi 22, Savona e Pontelungo 18, Legino 17, Baia Alassio 15, Masone 13, Finale 12, Sampierdarenese 11, New Bragno 10, Superba e Ceriale 9, Serra Riccò e Little Club 6.

Superba: 1 Cannavò, 2 Tripi, 3 Ravera, 4 Lanza, 5 Rapetti, 6 Mattera, 7 Siri, 8 D. Ottogalli, 9 Callà, 10 Cadenasso, 11 M. Ottogalli. A disposizione: 12 Romei, 13 Malinconico, 14 Pasqualino, 15 Palmisano, 16 Vio, 17 Baldamassi, 18 Pesce Maineri, 19 Sacco, 20 Mereto. Allenatore: Luca Gullo.

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Biaggi, 5 Schirru, 6 Bellotti, 7 Covelli, 8 Turone, 9 Sassari, 10 Fossati, 11 Zunino. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Colombo, 14 Rignanese, 15 Rolandi, 16 Toscaj, 17 Cartiere, 18 Raja, 19 Pirotto, 20 Durante. Allenatore: Emanuele Cola.

Arbitro: Luca Savino di Genova. Assistenti: Gasparo e Prastaro di Genova.