Postpartita

Promozione, Superba-Savona 0-2 Gullo: “Non meritavamo questa sconfitta”

La Superba chiude senza punti, ma con sensazioni chiare. Prestazione solida, ritmo alto, gruppo compatto. Il rammarico resta tutto negli ultimi due minuti, proprio come ha detto Gullo.

 Genova. La Superba esce sconfitta 2-0, ma la prestazione resta di livello. Il Savona colpisce solo nel finale: Schirru all’88′ su assist di Rignanese, poi Rignanese al 90” servito da Raja. Due episodi che cambiano una gara combattuta.

Mister Luca Gullo conferma subito la buona prova dei suoi: “Abbiamo fatto secondo me una grandissima prestazione”. Il tecnico indica anche il protagonista decisivo del Savona: “Devono ringraziare il portiere perché ha fatto almeno 3-4 miracoli, ma di quelli veri”. Poi il rammarico per il finale:“Peccato per gli ultimi due minuti, secondo me non meritavamo questa sconfitta”.

E chiude il pensiero con una nota per i suoi: “Mi dispiace per i ragazzi perché hanno veramente dato tutto”.

Sul cambio di passo della squadra, Gullo resta diretto: “Non è che ho fatto niente. Sono arrivato e ho portato tranquillità e un po’ di consapevolezza ai ragazzi”

Il tecnico sottolinea la crescita vista contro una big “Stasera lo hanno dimostrato perché abbiamo tenuto testa a una grandissima squadra, di altissimo livello e costruita per vincere il campionato”.

Buona prova anche per Callà, classe 2006. Gullo lo riconosce ma non si limita al singolo: “Callà è un ragazzo 2006 di prospettiva molto forte, ma non voglio menzionare solo lui”. E ribadisce il concetto: “Secondo me è stata proprio la prestazione del collettivo. Possiamo giocarcela con tutti”.

Sul campionato, Gullo mantiene prudenza: “Sono subentrato da poco. Non ho incontrato l’Albissole o il Pontelungo, solo Praese e Savona”. Poi una valutazione secca: È un campionato livellato, con squadre come Sestrese, Praese, Albissole e Savona dove il livello è alto. Il tecnico torna infine sul match: Oggi almeno il pareggio era il minimo. Ci sono stati degli episodi che l’han fatta a favore del Savona”.

