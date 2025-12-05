Promozione, Superba-Savona 0-2 Gullo: “Non meritavamo questa sconfitta”

Genova. La Superba esce sconfitta 2-0, ma la prestazione resta di livello. Il Savona colpisce solo nel finale: Schirru all’88′ su assist di Rignanese, poi Rignanese al 90” servito da Raja. Due episodi che cambiano una gara combattuta.

Mister Luca Gullo conferma subito la buona prova dei suoi: “Abbiamo fatto secondo me una grandissima prestazione”. Il tecnico indica anche il protagonista decisivo del Savona: “Devono ringraziare il portiere perché ha fatto almeno 3-4 miracoli, ma di quelli veri”. Poi il rammarico per il finale:“Peccato per gli ultimi due minuti, secondo me non meritavamo questa sconfitta”.

E chiude il pensiero con una nota per i suoi: “Mi dispiace per i ragazzi perché hanno veramente dato tutto”.

Sul cambio di passo della squadra, Gullo resta diretto: “Non è che ho fatto niente. Sono arrivato e ho portato tranquillità e un po’ di consapevolezza ai ragazzi”.

Il tecnico sottolinea la crescita vista contro una big “Stasera lo hanno dimostrato perché abbiamo tenuto testa a una grandissima squadra, di altissimo livello e costruita per vincere il campionato”.

Buona prova anche per Callà, classe 2006. Gullo lo riconosce ma non si limita al singolo: “Callà è un ragazzo 2006 di prospettiva molto forte, ma non voglio menzionare solo lui”. E ribadisce il concetto: “Secondo me è stata proprio la prestazione del collettivo. Possiamo giocarcela con tutti”.

Sul campionato, Gullo mantiene prudenza: “Sono subentrato da poco. Non ho incontrato l’Albissole o il Pontelungo, solo Praese e Savona”. Poi una valutazione secca: “È un campionato livellato, con squadre come Sestrese, Praese, Albissole e Savona dove il livello è alto”. Il tecnico torna infine sul match: “Oggi almeno il pareggio era il minimo. Ci sono stati degli episodi che l’han fatta a favore del Savona”.