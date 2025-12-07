Promozione, Sassari raddrizza il pomeriggio del Savona: con il Finale è 2-2

SAVONA 2 (23′ Turone, 85′ Sassari) vs FINALE 2 (3′ Polito, 75′ Tona)

90+6′ Mischia rugbistica in area di rigore dopo un calcio d’angolo per il Savona, la spunta Mondino che fa suo il pallone. Finisce così il match.

90+3′ Savona ancora pericoloso su calcio d’angolo con il tentativo di Rolandi che termina fuori. Ultima sostituzione per Alessi: entra Risso al posto di Polito.

90′ Corner per il Savona, stacca Schirru che non trova la porta. Quarto cambio per Alessi che manda in campo Mallarino al posto di Vuillermoz. Assegnati intanto cinque minuti di recupero.

88′ Grande intervento di Turone che ferma il contropiede del Finale. Sulla contro-ripartenza Puddu commette fallo e riceve la seconda ammonizione. Il Finale conclude in dieci.

86′ Vuillermoz si divora il 2-3! Questa partita non finisce mai e il Finale va vicinissimo al vantaggio. Azione straordinaria di Polito che riesce a entrare in area, poi trova lo scarico per Vuillermoz che spara alto. Intanto cambio per Alessi: entra Dagnino al posto di Moretti.

85′ Eccolo il pari del Savona! Palla in verticale per Sassari che prende il tempo a Tancredi e si invola verso la porta. Esce Mondino ma non basta, il 7 del Savona fa 2-2.

84′ Fossati ci prova dalla distanza con il mancino, tiro rasoterra parato da Mondino.

82′ Savona a un passo dal 2-2. Giocata super di Briano che riesce a mettere in mezzo per Fossati, pescato tutto solo in area di rigore. Il suo colpo di testa però termina sopra la traversa.

80′ Savona in questo momento al sesto posto in classifica, scavalcato anche dalla Baia Alassio.

77′ Quarto cambio nel Savona: entra Fossati al posto di Biaggi.

76′ Il pubblico continua a incitare la squadra ma non si lascia scappare alcune frasi di contestazione.

75′ Finale in vantaggio! Calcio d’angolo dalla destra, incornata di Tona che fa 1-2. Clamoroso al Chittolina.

73′ Chiusura straordinaria di Tancredi che si allunga per intercettare un imbucata potenzialmente pericolosissima. Altro intervento importante in una partita di livello assoluto da parte del giocatore di Alessi.

70′ Altra sostituzione nel Savona: esce Durante, comincia la partita di Briano. Si rinforza il reparto offensivo. Ora Damonte fa l’esterno sinistro con Briano che occupa lo spazio a destra. Turone, Biaggi e Silvestri il terzetto in mezzo al campo, Rolandi, Schirru e Colombo quello difensivo.

69′ Ci prova Turone con un mancino dal limite dell’area, conclusione che non crea problemi a Mondino.

67′ Ecco proprio Silvestri che fa a sportellate per difendere il pallone e calciare con il mancino. Conclusione debole, blocca Mondino. Subito dopo viene ammonito per un fallo su Palumbo.

66′ In ripartenza si rende pericoloso il Finale, ancora con Polito da fuori area. Intanto cambio nel Savona: spezzone di partita per Silvestri, esce Raja.

65′ Clamorosa occasione per il Savona! Punizione dalla distanza battuta da Raja, nessuno riesce a colpire e il pallone rimane all’altezza del dischetto. Colpisce Schirru che però non inquadra lo specchio della porta.

63′ Intervento falloso di Puddu ai danni di Turone, cartellino giallo per il difensore del Finale.

60′ Savona in grande difficoltà nelle seconde palle. È senz’altro il tema cardine di questa partita che i biancoblù stanno soffrendo fisicamente.

55′ Doppio cambio nel Finale: entrano Palumbo e Calligaris, fuori Bogarin e Minetti.

54′ Pressione altissima di Tancredi su Zunino, c’è il fallo del difensore giallorossoblù. Prova a farsi coinvolgere un Zunino anche oggi sottotono.

52′ Il Finale riparte in contropiede e prova a far male. Palla sulla corsa per Bogarin che controlla, rientra e serve Polito. L’attaccante va al tiro ma trova l’esterno della rete.

49′ Si riprende con un contatto. Gioco dunque di nuovo fermo per una sbracciata di Tancredi su Damonte, ma non c’è fallo.

Si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo, eccezion fatta per il cambio Rolandi-Rignanese. Zunino dà il via alla ripresa.

Secondo Tempo

In attesa del rientro in campo, è arrivata l’ambulanza a portare via Fabio Rignanese. Capiremo poi meglio nel post partita l’entità dell’infortunio alla caviglia destra che sembra essere però piuttosto grave.

Il punto sulla classifica: vincono Albissole, Sestrese, Ca De Rissi e Baia Alassio. Praese sullo 0-0 a Bragno. Nella parte bassa della classifica parità tra Sampierdarenese e Serra Riccò, mentre il Ceriale è in vantaggio a Masone.

45+7′ Finisce qui un primo tempo di grande intensità. Gioco molto spezzettato nella parte conclusiva. Pareggio giusto fino a questo momento, oltre ai gol poche occasioni da entrambe le parti.

45+4′ Con l’ingresso in campo di Rolandi il Savona ha cambiato leggermente l’assetto, o quantomeno gli interpreti. Sassari ora fa coppia in attacco con Zunino, Rolandi occupa la corsia di destra.

45+2′ Assegnati cinque minuti di recupero, due se ne sono già andati. Si è giocato pochissimo in questi ultimi minuti.

45+1′ Giallo per Raja. Intervento in ritardo su Tancredi nel tentativo di pressare forte la costruzione avversaria. Partita molto fisica.

45′ Il pubblico cerca di confortare Rignanese, è andato anche Alessi a sincerarsi delle condizioni dell’attaccante. Entra Rolandi a rimpiazzare Rignanese.

43′ Sembra che Rignanese si sia fatto male nell’esultanza del gol poi cancellato. Davvero una beffa per il Savona. L’attaccante ha fatto subito il gesto della sostituzione e ora esce dal campo in lacrime aiutato dai compagni di squadra.

41′ Cross di Sassari per Rignanese che anticipa tutti sul primo palo e trova il gol. Rete però annullata per fuorigioco. E oltre il danno la beffa: il 9 biancoblù si è fatto male alla caviglia destra e ha chiesto il cambio.

38′ Altro pallone impreciso di Sassari, spesso coinvolto nella manovra ma ancora una volta non incisivo nella ricerca degli attaccanti. Spesso anticipato da Puddu, l’ex Cairese non sta facendo una buona gara.

36′ Polito punta Schirru e poi cerca il pallone a mezza altezza per Bazzano. Ottimo anticipo di Colombo che interviene e conquista anche un fallo.

33′ Altra verticalizzazione del Savona, pescato Sassari in profondità. Pallone tagliato sul secondo palo giocato dall’ex Cairese, Arzarello anticipa tutti e riesce a sventare la minaccia.

30′ I padroni di casa cercano spesso la palla in verticale. Zunino viene incontro e Rignanese rimane il riferimento più avanzato. Per ora entrambi non stanno gestendo molti palloni.

27′ Non affonda il colpo il Savona, il Finale rimane in partita e cerca di proporsi in avanti con qualche lancio lungo. Ma soprattutto è sui contrasti che gli Striscioni sono un po’ in difficoltà.

23′ Chance per il Savona con un pallone tagliato dentro l’area. Rignanese perde l’attimo per calciare da posizione ravvicinata, Moretti interviene e spazza in corner. E proprio dalla bandierina il Savona colpisce: cross a rientrare sul secondo palo, stacco di testa di Turone che pareggia i conti.

22′ Arriva il primo cartellino giallo della partita. Punito un fallo a metà campo di Bogarin.

21′ Verticalizzazione di Colombo a metà strada tra Zunino e Rignanese. Nessuno dei due attaccanti riesce a intervenire, ma buca anche la difesa del Finale. Il pallone arriva dunque a Turone che però spara alto.

19′ Il Savona non ha ancora vinto due partite di fila in questo campionato. I tifosi lo sanno e si fanno sentire con il coro: “Sarebbe bello anche vincere”.

16′ Buona combinazione tra Sassari e Rignanese. Pallone di ritorno per Sassari che sguscia nella difesa avversaria e va alla conclusione, ma da posizione defilata. Pallone che finisce sull’esterno della rete, si rimane sullo 0-1.

14′ Lancio lungo di Mondino per Polito che vince il duello fisico con Schirru e scappa via. L’attaccante poi va al tiro da fuori area, destro incrociato che termina fuori di poco.

12′ Rischia il Finale nella costruzione da dietro, palla debole di Puddu verso Mondino. Non ne approfitta Sassari che intercetta ma è troppo frettoloso nell’andare al tiro. Il 7 tenta una sorta di pallonetto da fuori area ma Mondino blocca senza problemi.

10′ Rimasto giù Schirru, entra in campo lo staff medico del Savona. Biancoblù che provano ad attaccare soprattutto a sinistra ma la difesa del Finale sta reggendo bene.

8′ Buona combinazione in zona laterale tra Durante e Damonte. Quest’ultimo finisce a terra in area di rigore, l’arbitro lascia giocare.

7′ Il Finale continua a spingere. Buona offensiva sulla corsia di sinistra con Puddu che va al cross. Palla deviata, calcio d’angolo.

5′ Cola, squalificato, segue la partita insieme al comparto societario biancoblù, seduto sulla tribuna opposta rispetto a quella dei tifosi. È il preparatore dei portieri Amicone a dare le indicazioni in panchina.

3′ Finale avanti! Gran giocata di Polito che riceve spalle alla porta, si gira e calcia. Conclusione deviata da Schirru e che termina all’angolino basso, alla sinistra di Rosasco. 0-1 al Chittolina.

2′ Savona con il 3-5-2. Sassari fa l’esterno a destra a tutta fascia. Sciolto dunque il nodo tattico.

Primo possesso per il Finale. Si fa sentire a gran voce il tifo biancoblù.

Primo Tempo

Squadre a centrocampo per un minuto di raccoglimento. Tra poco si comincia.

Le due squadre hanno terminato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi. Durante il pre partita sorrisi e abbracci tra Cola e Monteforte. Il tecnico del Savona è stato per anni il secondo dell’attuale vice allenatore del Finale.

Cola punta sul tridente pesante: per la prima volta insieme titolari Sassari, Rignanese e Zunino. Interessante capire come i tre potranno coesistere, se con un 3-4-3 o con un 3-5-2 portando Sassari sull’esterno. Sono cinque in tutto i cambi rispetto alla vittoria nell’infrasettimanale contro la Superba. In porta torna Rosasco, titolari anche Colombo, Durante, Raja e appunto Rignanese.

Alcune novità anche nel Finale, partendo da Bogarin, il nuovo arrivato schierato subito titolare. Vedremo come inciderà sulla partita l’ex Millesimo e Cairese. Parte dall’inizio anche Minetti al posto dell’indisponibile La Rosa.

Le formazioni

Savona: 1 Rosasco, 2 Raja, 3 Damonte, 4 Biaggi, 5 Schirru, 6 Colombo, 7 Sassari, 8 Turone, 9 Rignanese, 10 Zunino, 11 Durante. A disposizione: 12 Agostino, 13 Bellotti, 14 Rolandi, 15 Toscaj, 16 Fossati, 17 Covelli, 18 Silvestri, 19 Pirotto, 20 Briano. Allenatore: Armando Amicone (nelle veci di Emanuele Cola, squalificato).

Finale: 1 Mondino, 2 Minetti, 3 D. Puddu, 4 Arzarello, 5 Tancredi, 6 Tona, 7 Bogarin, 8 Moretti, 9 Polito, 10 Bazzano, 11 Vuillermoz. A disposizione: 12 Grenna, 13 Medas, 14 Dagnino, 15 Mallarino, 16 Calligaris, 17 Nazarenko, 18 Risso, 19 Pulito, 20 Palumbo. Allenatore: Diego Alessi.

La squadra arbitrale è guidata da Luca Magaglio della sezione di Imperia. Gli assistenti sono Lorenzo Trucco (Imperia) e Francesco Monaci (Genova).

L’avvicinamento

Il Savona vuole fare un campionato alla Max Verstappen. Nel giorno in cui si decide il campionato del mondo di Formula 1, i biancoblù cercano di proseguire la loro operazione rimonta esattamente come il pilota olandese. Il Savona è individualmente la più forte, ma tra infortuni e difficoltà tattiche non ha ancora a disposizione una macchina perfetta. Insomma, Praese, Albissole e Sestrese sembrano già delle McLaren, mentre la vettura di Lele Cola, oggi squalificato, deve ancora portare degli aggiornamenti. Uno importante però ne arriva oggi ed è il recupero di Silvestri, reintegrato per la panchina. Sfida particolare anche per il mister degli Striscioni che ritrova il suo mentore Luca Monteforte, vice allenatore sulla panchina avversaria.

Oggi al Chittolina di Vado Ligure arriva infatti il Finale, in una grande classica del calcio di questa provincia. Savona e Finale sono due delle squadre più importanti della zona ma non si affrontano da più di sette anni. L’ultimo precedente infatti è del 18 febbraio 2018, il Savona vinse 2-0 nel match di Serie D giocatosi al Bacigalupo. Anche i giallorossi si muovono di rincorsa. Dopo un buon inizio il Finale ha perso punti ed è tornato alla vittoria solo mercoledì contro il Bragno, dopo quattro partite di campionato senza successi. La partita di oggi può rilanciare le ambizioni della squadra di Diego Alessi (che intanto cerca di operare sul mercato) oppure farla scivolare in un pericoloso vortice per la lotta salvezza.