Promozione, Savona: si è dimesso Emanuele Cola

AGGIORNAMENTO DELLE 16:37: è arrivato il comunicato del Savona con il saluto di Cola (clicca qui per leggerlo)

Mister Emanuele Cola si è dimesso dal Savona. Un colpo di scena arrivato il giorno dopo del pareggio per 2-2 contro il Finale. Ieri il tecnico ha assistito alla partita in tribuna per squalifica. E dopo un’altra prestazione infelice oggi è arrivata la decisione che, da quello che risulta, la società ha accettato. Manca solo l’ufficialità (arrivata alle 16:37).

In questa stagione, il rendimento dei biancoblù è stato troppo altalenante come dimostrano gli otto punti di distacco dalla capolista Praese. Inoltre pesa anche il rendimento molto al di sotto delle aspettative di alcuni big. In particolare di Zunino, che sarebbe dovuto essere il crack della stagione e invece in campionato ha realizzato appena tre reti. Di cui l’ultima alla quarta giornata contro il Little Club James.

Ancora presto per ipotizzare il nome del successore. Anche se i tecnici liberi non sono tantissimi in provincia. Matteo Gallotti, Carlo Sarpero e Davide Girgenti i primi nomi liberi che vengono in mente.

In ogni caso, mister Lele Cola rimarrà nella storia del Vecchio Delfino come l’allenatore artefice del primo passo di un’auspicabile scalata. Il suo avvento nel novembre dello scorso anno aveva dato l’impulso per la vittoria della Prima Categoria arrivata dopo un lustro di tentativi. Bel gioco, un credo tattico chiaro. Un talebano, come lo avevamo affettuosamente, descritto che alla prima avventura da primo allenatore ha saputo lasciare il segno.